تركيا: تطاول المتطرف فليدرز على شهر رمضان “هجوم عنصري واعتداء على الإنسانية”

اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، هجوم زعيم حزب من أجل الحرية اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز على شهر رمضان المبارك والإسلام اعتداءً على الإنسانية.

وقال جليك عبر تويتر “هذا الفاشي عندما يهاجم رمضان فإنه يهاجم بالواقع الإنسانية فالعداء للإسلام ستار جديد لمن هم أعداء للبشرية”.

وأضاف “يحاولون التستر على عدائهم للإنسانية عبر العداء للإسلام ولكن هذه الكراهية والحقد تسممهم هم فقط”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد من أعداء الإسلام ممن يحبون المظلومين والمهاجرين والفقراء والمحتاجين والأجانب.

وأردف “إنهم أعداء للبشرية لديهم عقول تتسم بالعنصرية والفاشية، وهذا هو السبب في أن العداء للإنسانية كامن حيث يوجد عداء للإسلام”.​​​​​​​

بدوره اعتبر رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش أن هجوم فيلدرز على شهر رمضان يغزي مشاعر العداء ضد الإسلام.

وقال أرباش عبر تويتر اليوم الأربعاء “أدعو المجتمع الدولي إلى التصدي الواعي لمثل هذه العقلية العنصرية التي تستهدف السلام المجتمعي وتغزي مشاعر العداء ضد الإسلام”.

A racist Dutch politician’s remarks targeting Islam as the religion of peace and the holy month of Ramadan cannot be tolerated. I call on the entire international community to have common sense and unite against this racist mentality fueling Islamophobia and endangering peace.

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 14, 2021