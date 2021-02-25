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احتفاء واسع بظهور أول محجبة على منصة البيت الأبيض (فيديو)

الدكتورة سميرة فاضيلي أول محجبة على منصة البيت الأبيض (مواقع التواصل)
الدكتورة سميرة فاضيلي أول محجبة على منصة البيت الأبيض (مواقع التواصل)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202107:12 PM (مكة المكرمة)

لاقى ظهور أول امرأة مسلمة محجبة على منصة البيت الأبيض الخاصة بالإيجاز الصحفي، ليلة أمس الأربعاء، احتفاء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأمريكية من أصل كشميري سميرة فاضيلي بمنصة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض -في سابقة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة- للتحدث عن الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد عيّنها الرئيس نائبة لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني.

وحظيت الخطوة باحتفاء واسع على منصات التواصل، وغرّد نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “للمرة الأولى في تاريخ أمريكا تتحدث أمريكية مسلمة محجبة للصحافة عن خطة الرئيس الاقتصادية في تغذية خطوط الإنتاج بالمصانع الأمريكية”، وعدّ ذلك درسًا يحتذى في الديمقراطية واحترام التعددية.

وكتب خالد من نيويورك يقول “الدكتورة سميرة تتحدث عن خطة إدارة بايدن في توفير اللقاح لكل الأمريكيين وهي أول مسؤولة محجبة في تاريخ البيت الأبيض في منصب رسمي”.

أما فادية ناصر فقالت “أتمنى أن يكون الأمر كما هو ظاهر وألا يكون فخا للمسلمين الذين لم يعهدوا من الحكومة الأمريكية سوى الخراب، وكما يقولون الأيام تثبت معادن الناس”.

في حين تساءل كاتب آخر “وما الفائدة طالما أن أمريكا تستبيح بلادنا وتقتل وتشعل الحروب والخراب وتحاربنا؟ أرى مثل هذه الأخبار مذلة ومهينة”.

أما مايا رحال فرأت أن “تعدد الطوائف في إدارة بايدن هي خطوة تؤكد أن تصريحاته عن الديمقراطية لم تذهب هباء”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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