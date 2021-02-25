احتفاء واسع بظهور أول محجبة على منصة البيت الأبيض (فيديو)

لاقى ظهور أول امرأة مسلمة محجبة على منصة البيت الأبيض الخاصة بالإيجاز الصحفي، ليلة أمس الأربعاء، احتفاء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأمريكية من أصل كشميري سميرة فاضيلي بمنصة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض -في سابقة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة- للتحدث عن الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد عيّنها الرئيس نائبة لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني.

في سابقة تاريخية.. ظهور أول مسلمة محجبة على منصة #البيت_الأبيض في إيجاز صحفي الإعلامي #أحمد_موسى يتهم #الإخوان بأنهم السبب في فرض رسوم #الشهر_العقاري الجديدة سندريلا والأسد وعدنان ولينا في #القدس بريشة مهندسة معمارية فلسطينية

https://t.co/eGZKYI8Gud — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 25, 2021

وحظيت الخطوة باحتفاء واسع على منصات التواصل، وغرّد نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “للمرة الأولى في تاريخ أمريكا تتحدث أمريكية مسلمة محجبة للصحافة عن خطة الرئيس الاقتصادية في تغذية خطوط الإنتاج بالمصانع الأمريكية”، وعدّ ذلك درسًا يحتذى في الديمقراطية واحترام التعددية.

لأول مرة في تاريخ امريكا

الامريكية المسلمة المحجبة، #سميرة_فيزالي ، نائبة مديرالمجلس الاقتصادي القومي في البيت الابيض تتحدث للصحافة عن خطة ادارة الرئيس جو بايدن الاقتصادية في تغذية خطوط الانتاج في المصانع الامريكية.

درس في الديمقراطية و احترام التعددية للحكومة الفرنسية و غيرها. pic.twitter.com/b7IP2UK5Bm — Nihad Awad (@NihadAwad) February 25, 2021

وكتب خالد من نيويورك يقول “الدكتورة سميرة تتحدث عن خطة إدارة بايدن في توفير اللقاح لكل الأمريكيين وهي أول مسؤولة محجبة في تاريخ البيت الأبيض في منصب رسمي”.

أما فادية ناصر فقالت “أتمنى أن يكون الأمر كما هو ظاهر وألا يكون فخا للمسلمين الذين لم يعهدوا من الحكومة الأمريكية سوى الخراب، وكما يقولون الأيام تثبت معادن الناس”.

د. سميرة فرزند تتحدث عن خطة إدارة بايدن في توفير وتوزيع اللقاح لكل الأمريكيين

وهي أول مسؤولة محجبة في تاريخ البيت الأبيض بمنصب رسمي.

الرئيس الامريكي جوبايدن تتكون حكومته واداراته من كل طوائف الشعب الامريكي . pic.twitter.com/rihSBam2Qk — خالد نيويورك (@KhaledEibid) February 24, 2021

في حين تساءل كاتب آخر “وما الفائدة طالما أن أمريكا تستبيح بلادنا وتقتل وتشعل الحروب والخراب وتحاربنا؟ أرى مثل هذه الأخبار مذلة ومهينة”.

أما مايا رحال فرأت أن “تعدد الطوائف في إدارة بايدن هي خطوة تؤكد أن تصريحاته عن الديمقراطية لم تذهب هباء”.