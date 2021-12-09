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سياسة|تركيا

تركيا تقترح تأسيس لجنة لمتابعة أوضاع الأقليات المسلمة بالعالم.. هذه مهامها

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (الأناضول)
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202104:27 PM (مكة المكرمة)

اقترح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تأسيس لجنة لدى اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة أوضاع الأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال المؤتمر السادس عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلق الخميس، في إسطنبول.

وقال شنطوب إن مجتمعات الأقلية المسلمة في البلدان غير الأعضاء لدى اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، تتعرض للعنف والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أنه يجب على اتحاد برلمانات الدول المذكورة إيجاد حل لهذه المشكلة، ومد يد العون للمسلمين في تلك البلدان، وإيصال أصواتهم.

وأردف “انطلاقا من هذا المبدأ، أقترح تشكيل لجنة خاصة ضمن لجنة العلاقات السياسية والخارجية لدى اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بمراقبة حقوق الإنسان في البلدان التي تحتضن أقليات مسلمة، ومتابعة مشاكلهم عن قرب وبشكل مؤسساتي.

وأكد أن اللجنة ستقوم أيضا بإعداد تقارير حول هذه المواضيع، ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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Published On 9/12/2021
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