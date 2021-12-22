تركيا ترخص استخدام لقاح “توركوفاك” المحلي وأردوغان يعد بمشاركته مع البشرية (فيديو)

حصل لقاح “توركوفاك” الذي طوّره باحثون أتراك على تصريح “رخصة الاستخدام الطارئ” في البلاد، كما أعلن وزير الصحة التركي، الأربعاء.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة “حصل لقاحنا الوطني ضد كوفيد-19 على الموافقة الطارئة بدءًا من اليوم”، مضيفا أن استخدام اللقاح سيبدأ في البلاد نهاية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر اتصال مرئي.

وأشار قوجة إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100% للمرة الأولى منذ 50 عاما، مؤكدا أن تركيا أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا بدءًا من اليوم.

ولفت الوزير إلى أن اللقاح الجديد موجود حاليا في أحد مراكز تصنيع اللقاحات بولاية شانلي أورفة، مخاطبا الرئيس أردوغان “بناء على تعليماتكم حصلنا على رخصة الاستخدام الطارئ للقاح، وبدء إنتاجه قبيل نهاية العام”.

وأوضح أنّ طلبا للحصول على موافقة طارئة للقاح قدم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى وكالة الأدوية التركية الملحقة بوزارة الصحة.

وبدأت تجارب المرحلة الثالثة للّقاح، في يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة 40800 شخص في تركيا.

من جهته رحّب أردوغان بهذا الإعلان مؤكدا أنه يريد مشاركة اللقاح مع دول أخرى.

وقال أردوغان إن بلاده أصبحت تشارك لقاح “توركوفاك” المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.

وأضاف “بعد فترة طويلة من الدراسة والتحضير، أصبح لقاح توركوفاك الخاص بنا والذي وصل إلى مرحلة الإنتاج والاستخدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، رمزا لجهودنا لحماية أمتنا من الوباء بأكثر الطرق فعالية”.

بدء الإنتاج المتسلسل للقاح التركي المحلي ضد فيروس #كورونا "توركوفاك" بعد نحو عشرين شهراً من الأبحاث والتجارب العلمية pic.twitter.com/X0kpc8k35l — TRT عربي (@TRTArabi) December 22, 2021

وأعرب أردوغان عن سعادته بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي مضاد لكورونا، مهنئا جميع من أسهم في تطويره وإنتاجه.

واستطرد “من الأهمية البالغة أن يتمكن بلدنا من إنتاج اللقاح الذي يعد الإجراء الأكثر فاعلية ضد الوباء الذي يجتاح العالم منذ عامين”.

وأردف: كون اللقاح أنتج وتم تطويره بالكامل بواسطة علمائنا وباحثينا وامتلاكنا لبراءة اختراعه فهذا له مغزى كبير، مشيرًا إلى أن لقاح “توركوفاك” سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد سينوفاك وفايزر-بيونتيك.

ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك مواطنين واجهوا جميع المخاطر من أجل انتظار التطعيم باللقاح المحلي، داعيا إياهم للحصول على لقاح توركوفاك من خلال حجز مواعيدهم في أقرب وقت.

وفي قمة جمعت عشرات القادة الأفارقة في إسطنبول، السبت الماضي، وعد أردوغان بإرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أفريقيا.

والأحد الماضي، قال البروفيسور أتيس كارا -عضو المجلس العلمي التركي لوكالة أنباء الأناضول- إن اللقاح “فعال جدا” دون إعلان نسبة فعاليته.

وأوضح كارا أنه حتى الآن لم يصب أي من الأشخاص الذي استفادوا من لقاح “توركوفاك” بشكل حاد من كوفيد-19 يتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة.

LIVE: Turkiye’s President Erdogan announces mass production of first locally developed Covid-19 vaccine TURKOVAC https://t.co/4yYgF0aYiO — PresserWatch (@PresserWatch) December 22, 2021

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، تلقى 82.6% من السكان البالغين (فوق 18 عاما) جرعتي لقاح على الأقل.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 80 ألف شخص في تركيا، بحسب إحصاء أعدته الوكالة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.