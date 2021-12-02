بعد قرار أردوغان بتعيينه.. من هو وزير المالية التركي الجديد؟

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، نور الدين نباتي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي ألوان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية.

وأدى الوزير اليمين الدستورية اليوم الخميس في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

ويأتي التعيين في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها 27% الشهر الماضي وحده وتراجعها لمستويات تاريخية.

وشغل ألوان منصب وزير المالية عاماً واحداً فقط، إذ عيّنه أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 خلفاً لبراءت البيرق الذي استقال يومها من وزارة المالية.

لكنّ السنة التي تولّى خلالها ألوان منصبه تميّزت بأزمات ماليّة حادّة.

وكان أردوغان أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال عامين ونصف العام.

ويرفض الرئيس التركي علنا أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها “أم وأب كل الشرور”.

الوزير الجديد

ولد نور الدين نباتي بقضاء (فيران شَهِرْ) التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد في 1 يناير/كانون الثاني 1961. وحصل على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها.

أما درجة الدكتوراه فحصل عليها نباتي في العلوم السياسية والإدارة العامة من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة (قوجه إيلي) بولاية تحمل الاسم نفسه.

ودرّس نباتي العلوم السياسية والحياة السياسية التركية، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في جامعات مختلفة.

Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 1, 2021

وخلال السنوات الماضية شغل نباتي منصب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد)، والمجلس التأديبي لغرفة تجارية إسطنبول. ولا يزال حتى الآن عضوا في المجلس الاستشاري الأعلى لـ(موسياد)، وعضوا في مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول.

وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، انتخب نباتي عضوًا في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضواً بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقر العام للعدالة والتنمية، ثم نائب رئيس الحزب.

وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الرابعة والعشرين، انتخب نباتي نائبًا برلمانيًا عن إسطنبول، وفي الدورة الخامسة والعشرين انتخب نائبًا عن ولاية شانلي أورفا، كما كان نائبًا لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب. ويعرف نباتي الإنجليزية بشكل جيد، وقليلًا من العربية، ومتزوج وله 4 أبناء.