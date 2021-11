شاهد.. متطرفون يعتدون على مسجد بالبرازيل ويحرقون صفحات من القرآن

تعرض مسجد الإمام علي التابع للطائفة الشيعية في مدينة (بونتا غروس) البرازيلية للهجوم على يد “متطرفين” أحرقوا نسخة من القرآن الكريم، وسببوا أضرار لجدران المسجد.

وقالت إدارة المسجد في بيان رسمي نشرته على منصة انستغرام، السبت، إنه “ببالغ الأسف والحزن نبلغ إخواننا وأخواتنا في المجتمع بأن مسجدنا العزيز قد تعرض لهجوم من قبل المخربين والمهرطقين في الساعات الأولى من يوم الجمعة”.

وأضافت إدارة المسجد “لم تؤثر هذه الجريمة النكراء على الإسلام فقط؛ بل طالت جميع الأديان الأخرى أيضًا؛ لإنهم دنسوا كلام وبيت الله”.

وقال موقع (arede) البرازيلي إن “مرتكبي الجريمة دخلوا المسجد من الباب الجانبي الذي وجد مكسورا”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى حرق نسخة من القرآن الكريم، قاموا بإشعال النار في إطار معلق كتبت عليه عبارات إسلامية”.

وقطع المقتحمون السبح الموجودة وخربوا جدران المسجد، و لم يتم سرقة أي شيء.

they invaded one of the Shia Mosques here in Brazil, burned the Holy Quran and the flags of Hussainia… can't say how sad I am by reading these news. may divine justice be done soon, ameen.

I'm an Iraqi shia Muslim who lives in Brazil, and I experienced some discrimination before, but not as harsh as this event.

I didn't heard of this attack until today, but may Allah bring the perpetrators to justice and guide them to a right path.

— Hafez,o Iraquiano militante🇮🇶☭🇨🇺🇵🇸 (@salim_iraqi1) November 26, 2021