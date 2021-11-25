“فيسبوك يحجب القدس”.. ناشط يكشف أهداف الحملة ووسائلها (فيديو)

قال رمزي عباسي ناشط مقدسي وأحد الداعين لحملة (فيسبوك يحجب القدس) إن التضييق الذي تقوم به شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب يتمثل في الحد من الوصول إلى المحتوى الفلسطيني.

وأفاد عباسي في حوار مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن الأمر اقتصر في البداية على بعض الناشطين ليصل إلى الصفحات المليونية المتخصصة في نقل الحدث من داخل القدس.

نسعى للضغط على #فيسبوك للتوقف عن حجب المحتوى الفلسطيني.. حوار مع أحد منظمي حملة #فيسبوك_يحجب_القدس pic.twitter.com/Yt5FmjXl0m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2021

وتوقع الناشطون الفلسطينيون أن يكون هناك تغيير في سياسات المنصات تجاه القضية الفلسطينية بعد قرارات مراجعة المحتوى الفلسطيني.

واعتبر أحد الداعين للحملة الإلكترونية أن فيسبوك تغول أكثر في حجب أخبار فلسطين، خصوصا بعد إغلاق 2 من أكبر الصفحات التي تنقل ما يحدث في الشارع المقدسي وهما (القسطل) و(ميدان القدس).

ويتطلع أصحاب الحملة إلى استجابة فيسبوك للضغط الذي يحاولون ممارسته، وإن كانت الشركة تصدر باستمرار قرارات لصالح الاحتلال وتزيد التضييق على أصحاب القضية.

وذكّر عباسي باللقاء الذي جمع وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، أيليت شاكيد، مع شركة فيسبوك من أجل زيادة الضغط على المحتوى الفلسطيني والحد من انتشاره وحظره ومعاقبة من يروجون له.

ناشطون يوصلون صوت القدس

ويأمل أصحاب الحملة أن تكون أقوى من سابقاتها التي لم تسجل نتائج مهمة، وفق تعبير عباسي، ويطمح مطلقو الحملة إلى مشاركة أكبر عدد من الناشطين فيها لإيصال صوتهم.

انطلاق حملة "#فيسبوك_يحجب_القدس".. غردوا وأنشروا معنا عبر الهاشتاغ رفضاً لحجب الرواية الفلسطينية.#FbCensorsJerusalem pic.twitter.com/BajJ07Lkdd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2021

وإلى جانب الحملة الإلكترونية أوضح المتحدث أن عددا من المؤسسات الحقوقية تحاول مراسلة مواقع التواصل الاجتماعي دون تجاوب معها.

ودعت صفحات فلسطينية عبر تويتر للتغريد على وسمي (#FbCensorsJerusalem) وبالعربية (فيسبوك يحجب القدس)، وذلك رداً على تغييب الموقع أكبر الصفحات الناطقة باسم مدينة القدس ومحاربة المحتوى الفلسطيني.

وتفاعل عدد من الناشطين مع الحملة الإلكترونية، وقال رسام الكاريكاتير أحمد قدورة إن “فيسبوك يقوم بممارسة الأبرتهايد على المحتوى الفلسطيني وكل ما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يمارس بحق أهلنا في القدس.. حتى طال الأمر حظر رسومات وأعمال فنية لأنها تنقل الرواية الفلسطينية للعالم”.

فيسبوك يقوم بممارسة الابرتهايد على المحتوى الفلسطيني وكل ما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يمارس بحق اهلنا في القدس.. حتى طال الامر حظر رسومات واعمال فنية لانها تنقل الرواية الفلسطينية للعالم #كاريكاتير_قدورة#FbCansorsJerusalem#فيسبوك_يحجب_القدس pic.twitter.com/gQhzXRVzgB — Ahmad Qaddura Cartoonist (@ahmqadd) November 24, 2021

وقال الناشط الفلسطيني وصانع المحتوى محمد المدهون إن “فيسبوك يواصل عدوانه على المحتوى الفلسطيني ويحذف أكبر صفحات إخبارية مقدسية بعد تغطيتهما للأحداث التي جرت في مدينة القدس المحتلة”.

وتابع “في المقابل يتغاضى عن مئات الحسابات الإسرائيلية التي تحرض على قتل وحرق وإبادة الفلسطينيين بشكلٍ يومي”.

#فيسبوك يواصل عدوانه على المحتوى الفلسطيني ويحذف أكبر صفحات إخبارية مقدسية "القسطل، ميدان القدس" بعد تغطيتهما للأحداث التي جرت أمس في مدينة #القدس المحتلة.

في المقابل يتغاضى عن مئات الحسابات "الإسرائيلية" التي تحرض على قتل وحرق وإبادة الفلسطينيين بشكلٍ يومي!#فيسبوك_يحجب_القدس — محمد المدهون (@mohamed_mdn) November 22, 2021

ونشر ناشطون صور فلسطينيين حملوا لافتات في الشارع للاحتجاج على سياسة فيسبوك.

Palestinian activists launched an online campaign in protest of Meta’s policies against Palestinian content. The campaign came out of Palestinian outrage upon Facebook violations, which are about suppressing Palestinian content.#FbCensorsJerusalem#فيسبوك_يحجب_القدس pic.twitter.com/x22zwRJbH4 — Lou'y Alsaeed 🇵🇸 (@louyalsaeed) November 24, 2021

وغرد المركز الفلسطيني للإعلام بأن فيسبوك يواصل حربه ضد المحتوى الفلسطيني ويحذف أبرز صفحتين إخباريتين لتغطية انتهاكات الاحتلال في القدس.

فيسبوك يواصل حربه ضد المحتوى الفلسطيني ويحذف أبرز صفحتين إخباريتين لتغطية انتهاكات الاحتلال في القدس.#فيسبوك_يحجب_القدس#FbCensorsJerusalem pic.twitter.com/KSVtlQcFKM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2021

واعتبرت وكالة شهاب للأنباء أن فيسبوك يشارك الاحتلال انتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين بحجب روايتهم.