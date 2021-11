مرشح محتمل لرئاسة فرنسا يهاجم هولاند بعد تصريحاته الداعمة للمسلمين

جدل جديد أثاره المرشح المحتمل لرئاسيات فرنسا 2022، إريك زمور، بعد يومين من شهادة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في جلسة خاصة من محاكمة المتهمين بهجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما قال إن “المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب”.

وبينما تحيي فرنسا اليوم السبت، ذكرى الهجمات التي شنها تنظيم الدولة، هاجم زمور الرئيس السابق قائلًا إنه “كان يعلم أنه سيكون هناك إرهابيون بين موجات المهاجرين إلى فرنسا، لكنه لم يفعل شيئًا”.

وذهب زمور إلى أن هولاند، الذي كان رئيسًا آنذاك “كان يدرك الخطر وفضل أن يموت الفرنسيون على أن يمنع المهاجرين من دخول فرنسا”، وفق صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

ووصفت وزيرة الدولة السابقة المكلفة بمساعدة الضحايا جولييت مياديل، تصريحات زمور في تغريدة لها بـ “المؤسفة للضحايا” واعتبرتها “مهينة لفرانسوا هولاند وكاذبة”.

وأوضحت الوزيرة السابقة بأن “منفذي هجوم 13 نوفمبر ليسوا مهاجرين بل فرنسيين. وعلى زمور أن يعتذر”.

Lamentable et indigne, pour les #victimes. Insultant pour le #PRESIDENT @fhollande et FAUX : les terroristes du #13Novembre2015 ne sont pas des migrants, la plupart sont #Français. @ZemmourEric doit retirer ses propos et s'excuser. pic.twitter.com/9ZWsXgrqW2

— Juliette Méadel (@juliettemeadel) November 13, 2021