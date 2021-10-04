لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

لقي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مصرعه أمس الأحد محترقًا في حادث سير مروع.

وقتل فيلكس (75 عامًا) مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية.

وقال متحدث باسم الشرطة “يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق”.

#لارش_فيلكس رسام الكاريكاتير السويدي الذي يقف خلف الرسومات المسيئة للرسول محمد عليه السلام قضى مساء اليوم حرقاً خلال حادث سيارة مروّع مع اثنين من عناصر الشرطة المرافقين.#إلا_رسول_الله pic.twitter.com/k5zWX4bdO3 — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 3, 2021

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحًا. وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون “الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

لارس فيلكس الذي اشتهر برسوماته المسيئة لنبينا محمد ﷺ، توفي محروقًا في حادث مروري مع اثنين من عناصر الشرطة التي ظنت أنها يمكن أن تحميه .. اصطدمت به شاحنة فاحترق في داخل السيارة .. وكأنها رسالة من السماء .. #لارش_فيلكس#larsvilks pic.twitter.com/sNCBUjwhlw — د. ياسر البلوي Dr.Yasser Albalawi (@yblawi) October 3, 2021

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثارت رسومه الكاريكاتورية المسيئة للنبي -محمد صلى الله عليه وسلم- عام 2007 غضبًا عارمًا بين المسلمين في أنحاء العالم.

وتسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد حيث عمد رئيس الوزراء حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وكان فيلكس قد نجا عام 2015 من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

هنا مقطع للحادثة… كان يركب سيارة شرطة مع 2 من الأمن لحمايته خوفاً عليه من الأذى أو الموت، الحادث كان اصطدام بشاحنة مشتعلة واحترقوا بشدة حسب الخبر. قائدة شرطة جنوب السويد حيث وقع الحادث قالت: الأشخاص الذين كانوا بصدد حمايته ماتوا معه، إنه أمر غير مفهوم.pic.twitter.com/HG9Md4SQNU — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 4, 2021