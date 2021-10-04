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سياسة|السويد

لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (رويترز)
رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (رويترز)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:34 PM (مكة المكرمة)

لقي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مصرعه أمس الأحد محترقًا في حادث سير مروع.

وقتل فيلكس (75 عامًا) مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية.

وقال متحدث باسم الشرطة “يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق”.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحًا. وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون “الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثارت رسومه الكاريكاتورية المسيئة للنبي -محمد صلى الله عليه وسلم- عام 2007 غضبًا عارمًا بين المسلمين في أنحاء العالم.

وتسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد حيث عمد رئيس الوزراء حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وكان فيلكس قد نجا عام 2015 من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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