لا تزال دعوات مقاطعة المنتجات الهندية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدة دول عربية، وذلك على خلفية الانتهاكات التي تمارسها السلطات الهندية ضد المسلمين في البلاد.
إضرام النيران في مساجد ومتاجر للمسلمين شمالي الهند (فيديو)
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تعرض مساجد ومتاجر للمسلمين للحرق والاعتداء على يد عدد من المتطرفين في ولاية تريبورا الصغيرة شمالي الهند.
وغرد الناشطون باستخدام وسمي (توقفوا عن مهاجمة مسلمي تريبورا وأنقذوا مسلمي تريبورا) على موقع تويتر.
وظهر في مقطع مصور نشره حساب لشخص يدعى إنزامامول حقي آثار الدمار على مسجد في منطقة بانيساغار بتريبورا، كان تعرض لاعتداء.
واتهم حقي ما أسماهم “قوات طائفية متطرفة” بالاعتداء على المسجد.
Attack on a mosque in the Panisagar block of Tripura, India. Attack by extremist communal forces.😭😭😭#SaveTripuraMuslims #TripuraMuslimsUnderAttack #savetripuramasjid #SaveTripuraMosque pic.twitter.com/8yW8HKx7lq
— Inzamamul Haque (@imhaque313) October 27, 2021
यह काल का वीडियो है कल शाम में विश्व हिंदू परिषद और आर एस एस मिलकर मुस्लिम कम्युनिटी की एक दुकान में आग लगाए और मस्जिद में आग लगाए यह पानी सागर इलाका है उत्तर त्रिपुरा जिला का लोग अपना मस्जिद बचाने की कोशिश कर रहा है #StopAttackingTripuraMuslims #SaveTripuraMuslims @MuslimSpaces pic.twitter.com/41ENHIKeDx
— Najim Uddin (@najim_official1) October 27, 2021
ونشر حساب باسم شاهين خان على تويتر مشاهد احتراق مسجد في تريبورا وقال إن “إرهابيين من القومية الهندوسية في تريبورا يرفعون شعارات استفزازية ومهينة للغاية ضد المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.
#त्रिपुरा हिंसा
एक बार फिर हिंदुत्व के आतंकवादी त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। वे मुसलमानों और हमारे पैगंबर मोहम्मद (Pbuh) के खिलाफ बहुत भड़काऊ और अपमानजनक नारे लगा रहे हैं#StopAttackingTripuraMuslims pic.twitter.com/piU0HlTSLe
— Shahin khan (@Khangirl__123) October 26, 2021
من جهته، لفت نعیم صدیقی إلى أن متاجر المسلمين في تريبورا تتعرض للحرق على يد المتطرفين منذ أسابيع.
وكتب على تويتر “يتم استهداف مساجد ومنازل ومتاجر مسلمي تريبورا منذ أسابيع والأحزاب السياسية والأشخاص الذين يتعاطفون مع المسلمين بمجرد قرب انعقاد الانتخابات صامتون. هذه مؤامرة لتقسيم البلاد”.
त्रिपुरा में मस्जिद और मुस्लिम के घर, दुकान को आज हफ्तों से निशाना बनाया जा रहा है राजनीतिक दल और इलेक्शन आते ही मुसलमानों के हमदर्द बन जाने वाले लोग कहा मारे हुऐ है। @PMOIndia @rashtrapatibhvn @INCIndia @yadavakhilesh ये लोग खामोश क्यूं है ये देश को बाटने की साजिश है। pic.twitter.com/FNJSUf99Lw
— naeem_siddiqui نعیم صدیقی (@naeem_siddiqui0) October 27, 2021
Visuals of grocery and ration shops burnt in Rowa yesterday. They were owned by Nizamuddin and Amir Hussain. This happened at around 3:30-4pm yesterday after the rally turned violent. As per Police the situation is under control. #TripuraMuslimsUnderAttack #Tripura pic.twitter.com/qNqqcllLVt
— Samriddhi K Sakunia (@Samriddhi0809) October 27, 2021
وفي السياق، أدان براديوت مانيكا وهو سياسي هندي ومسؤول في تريبورا أعمال العنف ضد المسلمين في ولايته.
وقال على تويتر “ربما تكون رؤية العنف ضد الأقليات من أكثر الفصول المخزية في حياتي السياسية. لا أرى أي سبب منطقي لمثل هذا الانتقام مما يحدث في بنغلاديش”.
Seeing the violence against Minorities is perhaps one of the most shameful chapters in my political life ! I don’t see any logical reason for such retaliation to what is happening in Bangladesh.
— Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) October 27, 2021