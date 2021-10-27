Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الهند

إضرام النيران في مساجد ومتاجر للمسلمين شمالي الهند (فيديو)

ناشطون يتهمون متطرفين هندوس بالاعتداء على مساجد وممتلكات المسلمين في ولاية تريبورا شمالي الهند (أرشيفية) (AP)
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202106:58 PM (مكة المكرمة)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تعرض مساجد ومتاجر للمسلمين للحرق والاعتداء على يد عدد من المتطرفين في ولاية تريبورا الصغيرة شمالي الهند.

وغرد الناشطون باستخدام وسمي (توقفوا عن مهاجمة مسلمي تريبورا وأنقذوا مسلمي تريبورا) على موقع تويتر.

وظهر في مقطع مصور نشره حساب لشخص يدعى إنزامامول حقي آثار الدمار على مسجد في منطقة بانيساغار بتريبورا، كان تعرض لاعتداء.

واتهم حقي ما أسماهم “قوات طائفية متطرفة” بالاعتداء على المسجد.

ونشر حساب باسم شاهين خان على تويتر مشاهد احتراق مسجد في تريبورا وقال إن “إرهابيين من القومية الهندوسية في تريبورا يرفعون شعارات استفزازية ومهينة للغاية ضد المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

من جهته، لفت نعیم صدیقی إلى أن متاجر المسلمين في تريبورا تتعرض للحرق على يد المتطرفين منذ أسابيع.

وكتب على تويتر “يتم استهداف مساجد ومنازل ومتاجر مسلمي تريبورا منذ أسابيع والأحزاب السياسية والأشخاص الذين يتعاطفون مع المسلمين بمجرد قرب انعقاد الانتخابات صامتون. هذه مؤامرة لتقسيم البلاد”.

وفي السياق، أدان براديوت مانيكا وهو سياسي هندي ومسؤول في تريبورا أعمال العنف ضد المسلمين في ولايته.

وقال على تويتر “ربما تكون رؤية العنف ضد الأقليات من أكثر الفصول المخزية في حياتي السياسية. لا أرى أي سبب منطقي لمثل هذا الانتقام مما يحدث في بنغلاديش”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

المقدسية التي حمت قبر ابنها من التجريف: رأيت العظام فشعرت بوجع شديد (فيديو)

أسامة عسكر.. السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

قرارات البرهان.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي يوقف المساعدات

الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية وقاضي قضاة فلسطين يحذر من انفجار الأوضاع (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاعل لافت مع صورة لرئيس وزراء باكستان هبط من طائرة حافي القدمين.. ما القصة؟

وفاة القاضي أحمد الشاذلي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض إسقاط الجنسية عن مرسي

مقالات

سفراء بايدن العشرة

“هذه مجرد بداية”.. “هاكرز” ينشرون تفاصيل شخصية لمئات العسكريين الإسرائيليين