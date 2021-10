إضرام النيران في مساجد ومتاجر للمسلمين شمالي الهند (فيديو)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تعرض مساجد ومتاجر للمسلمين للحرق والاعتداء على يد عدد من المتطرفين في ولاية تريبورا الصغيرة شمالي الهند.

وغرد الناشطون باستخدام وسمي (توقفوا عن مهاجمة مسلمي تريبورا وأنقذوا مسلمي تريبورا) على موقع تويتر.

وظهر في مقطع مصور نشره حساب لشخص يدعى إنزامامول حقي آثار الدمار على مسجد في منطقة بانيساغار بتريبورا، كان تعرض لاعتداء.

واتهم حقي ما أسماهم “قوات طائفية متطرفة” بالاعتداء على المسجد.

यह काल का वीडियो है कल शाम में विश्व हिंदू परिषद और आर एस एस मिलकर मुस्लिम कम्युनिटी की एक दुकान में आग लगाए और मस्जिद में आग लगाए यह पानी सागर इलाका है उत्तर त्रिपुरा जिला का लोग अपना मस्जिद बचाने की कोशिश कर रहा है #StopAttackingTripuraMuslims #SaveTripuraMuslims @MuslimSpaces pic.twitter.com/41ENHIKeDx — Najim Uddin (@najim_official1) October 27, 2021

ونشر حساب باسم شاهين خان على تويتر مشاهد احتراق مسجد في تريبورا وقال إن “إرهابيين من القومية الهندوسية في تريبورا يرفعون شعارات استفزازية ومهينة للغاية ضد المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

من جهته، لفت نعیم صدیقی إلى أن متاجر المسلمين في تريبورا تتعرض للحرق على يد المتطرفين منذ أسابيع.

وكتب على تويتر “يتم استهداف مساجد ومنازل ومتاجر مسلمي تريبورا منذ أسابيع والأحزاب السياسية والأشخاص الذين يتعاطفون مع المسلمين بمجرد قرب انعقاد الانتخابات صامتون. هذه مؤامرة لتقسيم البلاد”.

Visuals of grocery and ration shops burnt in Rowa yesterday. They were owned by Nizamuddin and Amir Hussain. This happened at around 3:30-4pm yesterday after the rally turned violent. As per Police the situation is under control. #TripuraMuslimsUnderAttack #Tripura pic.twitter.com/qNqqcllLVt — Samriddhi K Sakunia (@Samriddhi0809) October 27, 2021

وفي السياق، أدان براديوت مانيكا وهو سياسي هندي ومسؤول في تريبورا أعمال العنف ضد المسلمين في ولايته.

وقال على تويتر “ربما تكون رؤية العنف ضد الأقليات من أكثر الفصول المخزية في حياتي السياسية. لا أرى أي سبب منطقي لمثل هذا الانتقام مما يحدث في بنغلاديش”.