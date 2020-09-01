غضب بسبب اسم طائرة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. ما القصة؟

وحملت الطائرة اسم "كريات جات" وهي مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أنقاض قريتي "الفالوجا" و"عراق المنشية" المهجرتين، وكانت القريتان قد شهدتا معارك طاحنة في حرب النكبة عام 1948، وارتكب الاحتلال ضد أهلها مجازر بشعة وتعرض كثيرون من أهل القريتين إلى الضرب والتنكيل والاغتصاب.

واستنكر أكاديميون ونشطاء حالة التطبيع العربي مع إسرائيل، واعتبروها قائمة على الدم الفلسطيني ومآسي الشعب وتهجيره ونكبته وتشريده، في تجاهلا واضحا للمحتل والإمعان في خذلان الضحية.

كان أملنا أن تحطّ طائرة إماراتية بركابها في القدس المحررة.. يؤلمنا أن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في أبو ظبي، تحمل اسم (كريات جات) المستعمرة التي بنيت على أراضي قرية الفالوجا التي حوصر فيها جمال عبدالناصر، في خرق واضح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي — Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) August 31, 2020

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه "كان أملنا أن تحطّ طائرة إماراتية بركابها في القدس المحررة، يؤلمنا أن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في أبو ظبي، تحمل اسم (كريات جات) المستعمرة التي بنيت على أراضي قرية الفالوجا التي حوصر فيها جمال عبدالناصر، في خرق واضح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".

https://twitter.com/AdnanAbuAmer74/status/1300361976099545088?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر "اللافت هو كتابة اسم مستوطنة (كريات غات)، فالدبلوماسية الإسرائيلية تعتمد في بعض الأحيان على البعد (الرمزي)، فأي رمز وإشارة قاسية تريد إرسالها للعرب من هذا التذكير المأساوي بكتابة اسم مستوطنة (كريات غات) على الطائرة المتجهة إلى الإمارات مرورًا بالسعودية"؟

شركة الطيران الإسرائيلية "إل العال" تكتب على مقدمة طائرتها التي ستقلع غدا في أول رحلة مباشرة إلى أبو ظبي كلمة "سلام" باللغات الثلاث: العبرية، الإنجليزية والعربية. على نفس الجهة يظهر اسم مستوطنة قريات جات المقامة على اراضي قرية الفالوجة الفلسطينية المهجرة#الامارات pic.twitter.com/p7HlWj1t9b — شجاعية (@shejae3a) August 30, 2020

وأوضح الناشط الأردني البارز خير الدين الجعبري أن مستوطنة "كريات غات" مقامة على عدة قرى متلاصقة من بينها قرية "عراق المنشية" التي قاتل فيها الجيش المصري والحامية السودانية، وحوصرا هناك مع أهالي القرية حتى أخرجوا منها بعد قتال وحصار شديد، وبعد اتفاقية "رودس" على 3 مراحل في نيسان 1949 لتكون بذلك آخر القرى التي يهجر أهلها في النكبة.

وقالت إحدى التغريدات" اللاجئون ما يزالون يرون قصص المجازر في تلك القرى، الإمارات اليوم احتضنت المجازر ورحبت سماؤها بأنقاض قُرانا".

وكانت وصلت، الإثنين، أول رحلة جوية إسرائيلية انطلقت من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي في الإمارات، مرورا بالأجواء السعودية.

مغتصبة "كريات غات" مقامة على عدة قرى متلاصقة من بينها قريتنا #عراق_المنشية والتي قاتل فيها الجيش المصري والحامية السودانية وحوصروا هناك مع أهالي القرية حتى أخرجوا منها بعد قتال وحصار شديد وبعد اتفاقية "رودس" على 3 مراحل في نيسان 1949 لتكون بذلك آخر القرى التي يهجر أهلها في النكبة https://t.co/W85pD3z4ab — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) August 30, 2020

والطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، وأقلت وفدين، الأول إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والثاني أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وقد استبقت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول جاريد كوشنر بإصدار مرسوم ينهي مقاطعتها التجارية لإسرائيل، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إقامة علاقات بين الجانبين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جاريد كوشنر يسعى لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي في واشنطن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجوائها.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين "كُتب على الطائرة، التابعة لشركة العال، كلمة (سلام) بالعبرية والعربية والانجليزية، علما بأنها مزودة أيضا بمنظومة للدفاع من صواريخ كتف جو".

ولكونها تعبرت الأجواء السعودية استغرقت الرحلة 3 ساعات فقط بدل 8 ساعات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الإمارات أن الاتفاق يشمل تسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمطارات الإماراتية مرورا بالأجواء السعودية.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

حملت طائرة العال الإسرائيلية التي حطت في أبوظبي اسم مستوطنة "كريات جات" تحت كلمة "سلام" وفي هذا دلالة واضحة أكدها نتياهو عندما قال نعقد سلاماً مقابل سلام. أي عملياً تطبيع مجاني بلا أي مقابل…#الإمارات #إسرائيل pic.twitter.com/ZiRSGujzZO — Wael Tamimi (@WaelTamimi) August 31, 2020

المثير أن كريات جات تأسست عام ١٩٥٤ لتكون قرب الفالوجا (ٱخر حصون الجيوش العربية في حرب ١٩٤٨) وتم توطين ١٨ عائلة من اليهود المغاربة فيها، و ازداد عددهم ليصل ١٧٠٠٠ نسمة في ١٩٦٩، وهي من أكبر المدن الصناعية في إسرائيل, ومنها التلميذ الفائز بمسابقة أول خطوة إلى جائزة نوبل في الفيزياء. pic.twitter.com/0u4sy5xnGv — SHEEMY© (@EhabElSheemy) August 31, 2020

الاحتلال يكتب على الطائرة التي تنطلق إلى الإمارات اسم مستوطنة كريات جات، مستوطنة مقامة بالإكراه والسرقة على(عراق المنشية)مجاورة للفالوجا آخر المناطق التي سرقوها من الشعب الفلسطيني،عائدون إليها بإذن الله رغم أنف كل متخاذل.

سيلعنكم التاريخ،ولن تتجرأ حتى شعوبكم على ذكركم بالخير. pic.twitter.com/YZkXyIRtpD — عبد الرحمن صايمة #غزة 🇵🇸💚❤ (@abd_rahman197) August 31, 2020

هذه الصورة تلخص المعنى الحقيقي للسلام من وجهة النظر الصهيونية، فبينما كتبت كلمة "سلام" بثلاث لغات، كتب في الأسف كلمة "kiryat Gat".

وكي لا ننسى فـ "كريات جات" هي مغتصبة صهيونية أقيمت على أنقاض مدينة الفلوجة الفلسطينية، وفيها وقعت معركة الفلوجة 1948م.

السلام هنا هو اغتصاب الأرض. pic.twitter.com/cVEA7myst8 — فخرلااسلام خان {F.I.Khan} (@FokhrulIslamKh3) August 31, 2020

هذه الصورة تلخص المعنى الحقيقي للسلام من وجهة النظر الصهيونية، فبينما كتبت كلمة "سلام" بثلاث لغات، كتب في الأسف كلمة "kiryat Gat".

وكي لا ننسى فـ "كريات جات" هي مغتصبة صهيونية أقيمت على أنقاض مدينة الفلوجة الفلسطينية، وفيها وقعت معركة الفلوجة 1948م.

السلام هنا هو اغتصاب الأرض. pic.twitter.com/cVEA7myst8 — فخرلااسلام خان {F.I.Khan} (@FokhrulIslamKh3) August 31, 2020

صورة توثق لحظة مرور طائرة "العال الإسرائيلية" في الأجواء #السعودية في طريقها إلى #الإمارات

الطائرة تحمل اسم "كريات جات" وهي المستوطنة التي اقيمت على أنقاض قريتي المنشية والفالوجة الفلسطينيتين بعد تدميرها من العصابات الصهيونية وقتل وذبح وتشريد سكانها!#التطبيع_خيانة #رحلة_العار pic.twitter.com/jGrosgZP5E — محمد المدهون (@mohamed_mdn) August 31, 2020

تفجيرها، لو كان وديع حاضراً لما قَبِل أن تصل هذه الطائرة إلّا حُطاماً، لحطّم سلامهم الذي كان على حساب دماء شهداء فلسطين وعذابات أسراها، أو لكانت ليلى خالد على متن هذه الطائرة مُعلنةً بالمايكرفون هذه الطائرة تحت رحمة الجبـهة الشعبيـة، فلا سلام مقابل ويلات ومعاناة فلسطين وأبناءها. — Waleed Al Majdalawi (@WaleedTalk) August 31, 2020