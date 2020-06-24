وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين شيخ المقاومة الفلسطينية

وقال نسيم ياسين، ابن أخ الشهيد أحمد ياسين: توفيت اليوم في مدينة غزة زوجة الشهيد (زوج عمه) أحمد ياسين، حليمة ياسين (76 عاما) بعد صراع مع المرض.

وفاة زوجة الشهيد الشيخ أحمد ياسين شهيد الفجر رحمهما الله #فريق_فرسان_الأقصى pic.twitter.com/jpyTqGssXj — نور (@LLbpm4JHlgmhSvc) June 24, 2020

من جهتها قالت حركة حماس في بيان: ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ينعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين.

وأضاف هنية في البيان،: أنها وافتها المنية، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة.

وفاة زوجه الشيخ المؤسس لحركه حماس احمد ياسين pic.twitter.com/et3aLALscQ — مغادر (@YUALI79) June 23, 2020

ولفت إلى أنها المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده رحمه الله.

ونعت وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين، زوجة الشهيد أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس الذي اغتاله إسرائيل على كرسيه المتحرك.

رحلت الليلة حليمة ياسين زوجة الشيخ الشهيد أحمد ياسين، سيدة فلسطينية طيبة القلب، وفيّة بذاكرتها وحبها له. قابلتها مرة واحدة قبل تسع سنوات في منزلهم بحي الصبرة بغزة، عرّفتنا على بيتهم المتواضع: "هان كان ينام الشيخ وهذا مكتبه وهاي خزانته". إلى رحمة الله ورضوان يا أم مُحمد.. pic.twitter.com/Hs8X9VX3JI — Yasser (@yasserashour95) June 23, 2020

وتفاعل مغردون عبر المنصات، مع خبر وفاة زوجته، وسط ذكر لمآثرها وصفاتها وصبرها على اعتقاله وإبعاده وإجراءات الاحتلال ضدهم على مدى أعوام طويلة، وصولًا إلى استشهاده.

ووصف المغردون، الراحلة حليمة ياسين، بأنها "رفيقة الصبر والدرب للشيخ المجاهد"، وأنها كانت كما عرفها الفلسطينيون "أمًا عظيمة، وزوجة صبورة ومضحية".

المرأة الصابرة المحتسبة، من كانت سنداً لشيخ الأمة الشيخ أحمد ياسين، ترحل بعد صراع مع المرض💔

رحم الله روحك وضحكاتك..ستبقى كلماتك التي كنتِ تحدثينا بها

" يا ستي الزوجة لازم تكون سند زوجها وتصبر عليه على الحلوة والمرة وتعيش لتربي مجاهدين"

عظم الله أجرنا برحيلك pic.twitter.com/M0Cck29oRV — إسراء العرعير| غزة (@esragaza) June 24, 2020

وأعاد الحدث اسم الشهيد ياسين للواجهة مجددًا، عبر وسم #أحمد_ياسين، واعتبروه بأنه قائد عزّ مثيله في الحالة الفلسطينية الحديثة.

وأشار مغردون إلى استهداف موقع التواصل الشهير "فيسبوك" للمستخدمين الذي ينشرون صورًا للشهيد ياسين، يومنعهم من إحياء ذكراه وتداول صوره، في استهداف واضحٍ للذاكرة الفلسطينية.

زوجة مؤسس حركة #حمـاس الشيخ أحمد ياسين "أم محمد" في ذمة الله

رحمها الله كانت نعم المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده pic.twitter.com/RfdYZIfcrw — رائد أبو جراد #غزة (@Abuya7ya23) June 24, 2020

والسيدة حليمة ياسين، زوجة الشهيد الشيخ أحمد ياسين، أنجبت له 3 أبناء و8 فتيات، وافتها المنية مساء الثلاثاء، بعد رحلة طويلة من العطاء والتضحية.

"إِنَّما يُوَفَّى الصَّابرُونَ أَجْرهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ" انتقلت إلى رحمة الله مسا أمس الحاجة حليمة ياسين، زوجة شيخ فلسطين الشهيد #أحمد_ياسين. سيرة طويلة من الصبر والعطاء، عاشتها مع الشيخ بظروفه الصحية المعروفة. سلام عليها وعلى كل الصابرات في فلسطين، وكل حواضر الأمة. pic.twitter.com/qtZc3GcvYB — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya1) June 24, 2020

وفي 22 مارس/ آذار عام 2004، تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين، في قصف إسرائيلي، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله، شرقي مدينة غزة.

وأسسّ ياسين، برفقة آخرين، في قطاع غزة، يوم 14 ديسمبر/كانون أول 1987، تنظيما لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق عليه اسم حركة حماس.

تلتحق برفيق الدرب

وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين ..

اللهم كما جمعتهم في الدنيا

اجمعهم في الآخرة بالجنة.

رحمها الله . pic.twitter.com/uimk1n4ugr — محمد الثائر (@abaya7ya) June 24, 2020

زوجة شيخنا المؤسس الشهيد أحمد ياسين في ذمة الله، رحمك الله يا أم محمد وأسكنك الفردوس الأعلى يا رفيقة قائدنا في كل مسيرته وتضحياته ومحطاته الجهادية.. pic.twitter.com/It0Wc17SHW — عماد أبو نعمة #غزة #فلسطين #القدس #المسجد الأقصى (@emadabonema) June 24, 2020

قمة الانحطاط في فيس بوك اصبح احمد ياسين يخالف المعايير هذي المرة الثالثة يعمل فيس بوك لي حظر بسبب ، صورة الشهيد احمد ياسين انه يخالف المعايير الصهيونية.#أحمد_ياسين pic.twitter.com/HKzYKLWBje — أحمد الغيلي (@ahmedalgaly51) June 24, 2020

انتقلت إلى رحمة الله الحاجة حليمة ياسين، زوجة الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

سيرة طويلة من الصبر والعطاء، عاشتها مع الشيخ بظروفه الصحية المعروفة.

أنجبت له 3 أبناء و8 بنات.

سلام عليها وعلى كل الصابرات في فلسطين؛ وكل حواضر الأمة.

"إِنَّما يُوَفَّى الصَّابرُونَ أَجْرهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ". — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 23, 2020

رحم الله أم محمد زوجة الشيخ المجاهد أحمد ياسين كانت قائمة على خدمة الشيخ ياسين وصابرة ومحتسبة بعد استشهاده على يد الصهاينة، اللهم اسكنها وزوجها الجنة وألهم أهلها الصبر والسلوان . #غزة pic.twitter.com/PqNIb5vGLz — حسين صالح السبعاوي (@husein_alsabawi) June 24, 2020