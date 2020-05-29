شاهد: أول صلاة جمعة في تركيا بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا

شهدت مدن تركيا إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

بعد انحسار كورونا.. تركيا تستأنف صلاة الجمعة

أقيمت الصلاة في المساجد والأسواق والملاعب والساحات العامة مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي

⁦https://t.co/pxp0De6ERm⁩ pic.twitter.com/vfQGT8deMG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

احتفال تركيا 🇹🇷 بعودة صلاة الجمعة كان رائعا ومبهجا خصوصا وانه يوافق يوم الفتح الكبير للقسطنطينية ٢٩ مايو

الاف الذبائح تم توزيع لحومها مع الحلوى وسجاجيد الصلاة وجاء هطول المطر ليزيد بهاء اليوم الجميل

#جمعه_مباركه pic.twitter.com/oZLYHGwARX — نور الدين عبد الحافظ (@mahater0000) May 29, 2020

وأمّ رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش المصلين في مسجد "فاتح" بمدينة إسطنبول، في أول صلاة جمعة، بعد انقطاع طويل لصلاوات الجماعة ضمن تدابير فيروس كورونا المستجد.

وشارك في صلاة الجمعة نحو 5 آلاف شخص، مع مراعاة قواعد مسافة التباعد الاجتماعي والنظافة.

ولفت أرباش إلى أن اليوم يصادف أيضًا فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح قبل 567 عامًا في 29 مايو/ أيار 1453.

وبعد خطبة الجمعة، أوصى أرباش المصلين بأداء النوافل في منازلهم، حفاظا على قواعد السلامة والوقاية من الفيروس.

وشارك في الصلاة سياسيون ونواب ووزراء بينهم وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والرئيس الأسبق للبرلمان التركي إسماعيل قهرمان، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وغيرهم من المسؤولين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.

🔴 بعد 74 يوم من الحظر، وفي ذكرى فتح القسطنطينية التي فتحها السلطان "محمد الفاتح"..الساحات تمتلئ بالمصلين لأداء #صلاة_الجمعة 🤲 في مساجد #تركيا 🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/YKmhpvdatE — رضوان بولعويدات (@TCo1CZJh3xK018v) May 29, 2020

شاهد | بعد الأخذ بالإجراءات الوقائية … إقامة #صلاة_الجمعة في تركيا

برأيك .. ألا يمكن تطبيق هذا في بلادنا؟#التناصح pic.twitter.com/YPg6vIOTak — قناة التناصح (@TanasuhTV) May 29, 2020

https://twitter.com/8PMWaLJejE6vit4/status/1266310473705799680?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان أرباش قد أعلن، أمس الخميس، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقًا ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا المستجد.

ومؤخرًا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو الحالي، وستسمح السلطات مبدئيًا بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

وتدريجيًا، ستُفتح المساجد بشكلٍ كامل خلال أسابيع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نفسها بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، منذ 16 مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس التاجي.

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