بعد الهزيمة.. اعتقال معارضين في أرمينيا والبرلمان يفشل في بحث إقالة رئيس الوزراء

وأدت الهدنة التي أعلنت أمس الثلاثاء إلى إنهاء معارك استمرت ستة أسابيع وشكلت أسوأ تصعيد للصراع في الجيب الجبلي منذ عقود لكن أذربيجان احتفت بالاتفاق باعتباره "تاريخيا".

وتظاهر آلاف الأرمينيين في العاصمة يريفان وهم يطالبون بتنحي باشينيان ونظم المئات مسيرة إلى البرلمان وهم يهتفون بشعارات تصفه بالخائن وتطالب برحيله.

وقال باشينيان إنه لم يكن أمامه خيار سوى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمنع تكبد المزيد من الخسائر على الأرض. وأضاف أنه يتحمل المسؤولية شخصيا عن تلك الانتكاسات لكنه رفض المطالبات بالتنحي.

وأعلن البرلمان عقد جلسة خاصة مساء الأربعاء لمناقشة مطالبات المحتجين بإقالته؛ لكن الجلسة لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان الذي يهيمن عليه أنصار باشينيان.

ودعا قادة المعارضة المحتجين المحتشدين خارج البرلمان للمغادرة ووعدوا بإطلاعهم على خططهم المستقبلية اليوم الخميس.

وقال باشينيان إنه وقع على الاتفاق تحت ضغط من جيش بلاده، وقال زعيم إقليم كاراباخ إن المعارك وصلت إلى حد المخاطرة بأن أذربيجان ستسيطر على الإقليم بالكامل بعد أن استولت على ثاني كبرى مدنه.

وأنهى وقف إطلاق النار الأعمال العسكرية في كاراباخ وفي محيطه، وهو إقليم جبلي يعتبره القانون الدولي جزءا من أراضي أذربيجان لكن يقطنه الأرمن. وطبقا للاتفاق يتم نشر 2000 جندي روسي من قوات حفظ السلام في الإقليم.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)

اعتقالات

وقال محققون اليوم الخميس إنه جرى اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان الأرميني، جاجيك تساروكيان، وشخصيات بارزة أخرى، بسبب تنظيم احتجاجات حاشدة ضد رئيس الوزراء.

وكان إدوارد شارمازانوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني الأرميني، وأرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني، ضمن المعتقلين.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إن المعتقلين يواجهون اتهامات بـ"تنظيم مسيرات بالمخالفة للقانون". وكانت أرمينيا حظرت التجمعات حيث أعلنت الأحكام العرفية في خضم التصعيد مع أذربيجان.