وفاة غامضة لمسؤول سابق بحزب الله في بيروت

عُثر على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني، مساء الأحد، داخل شقته في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

التفاصيل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسؤول السابق في حزب الله، الشيخ علي حاطوم، "انتحر في منزله"، من دون أن تتاح تفاصيل أخرى.

فور العثور على الجثة، حضرت عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وفتحت تحقيقًا، وسيعمل الطبيب الشرعي على تحديد سبب الوفاة، وفق الوكالة.

مسؤول في حزب الله طلب عدم نشر اسمه أكد أنه "لا يبدو أن الوفاة بسبب حادث جنائي".

ليس من المعروف حتى الآن أية معلومات أخرى ولا المنصب الذي كان يشغله في حزب الله اللبناني.

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