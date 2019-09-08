وفاة غامضة لمسؤول سابق بحزب الله في بيروت

عُثر على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني، مساء الأحد، داخل شقته في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.
التفاصيل
- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسؤول السابق في حزب الله، الشيخ علي حاطوم، "انتحر في منزله"، من دون أن تتاح تفاصيل أخرى.
- فور العثور على الجثة، حضرت عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وفتحت تحقيقًا، وسيعمل الطبيب الشرعي على تحديد سبب الوفاة، وفق الوكالة.
- مسؤول في حزب الله طلب عدم نشر اسمه أكد أنه "لا يبدو أن الوفاة بسبب حادث جنائي".
- ليس من المعروف حتى الآن أية معلومات أخرى ولا المنصب الذي كان يشغله في حزب الله اللبناني.
حزب الله وإسرائيل
- خلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، وتبادل الجانبان إطلاق النار بين الجانبين عبر الحدود الأحد الماضي، وذلك في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.
- قتلت إسرائيل قياديين للحزب بغارة في سوريا أواخر أغسطس/ آب الماضي. كما هاجمت طائرات مسيرة الضاحية الجنوبية في بيروت التي يسيطر عليها حزب الله.
- اتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم بالطائرات المسيرة وحذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله من أن الهجوم قد يكون إشارة لتنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال.
- شهدت الأعوام الماضية مقتل عدد من قادة حزب الله في ظروف غامضة، مثل مقتل القائد العسكري في حزب الله "|عماد مغنية" في دمشق في فبراير/ شباط 2008. وكذلك مقتل مصطفى بدر الدين، القائد العسكري الذي خلف مغنية، نتيجة انفجار استهدف أحد مراكز الحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي عام 2016.