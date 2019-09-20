شاهد: مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي

احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وفي محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والسويس للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام.

التفاصيل:

فور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك خرج آلاف المتظاهرين، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.

ردد المشاركون هتافات "ارحل يا سيسي" و "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

خرجت المظاهرات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للمطالبة برحيل السيسي.

أسقط متظاهرون غاضبون لافتة ضخمة تحمل صورة السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط.

تصدر هاشتاج #ميدان_التحرير موقع التواصل الاجتماعي تويتر تزامنا مع المظاهرات في القاهرة والمحافظات.

اعتقالات وتفريق المظاهرات:

اعتُقل العديد من الأشخاص الجمعة في القاهرة بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة فرانس برس.

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الذين تجمّعوا في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل وكذلك في السويس.

فرانس برس: اعتقال5 أشخاص خلال مظاهرة ليليّة في ميدان التحرير الذي شكّل مركزاً للثورة ضدّ حكم الرئيس حسني مبارك عام 2011.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط الميدان. وكان هناك انتشار أمني كثيف.

نُشرت على الإنترنت لقطات من التظاهرات التي هتف فيها العشرات "إرحل يا سيسي"، باستخدام هاشتاج #ميدان_التحرير.

السيسي يغادر مصر

توجّه عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، ويلقي السيسي خطابه يوم الأربعاء.

كيف بدأت الدعوة للمظاهرات؟

خرجت تظاهرات الجمعة استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيّما من جانب رجل أعمال مصري في المنفى هو محمّد علي. وقد نشر مُقاول البناء هذا، مقاطع فيديو من إسبانيا تدعو إلى إطاحة السيسي.

كانت انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات يتهم فيها محمد علي الرئيس والجيش المصريين بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية.

علي قال إنّ الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركة "أملاك للمقاولات" التي كان يملكها.

رغم أن علي لم يقدم أي دليل على مزاعمه حول تبديد النظام المصري لملايين الجنيهات من المال العام، إلا أن فيديوهاته شُوهدت ملايين المرات ولاقت تفاعلات كثيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

نفى السيسي في مؤتمر عُقد السبت الفائت في القاهرة الاتهامات بالفساد التي وجّهها المقاول المصري اليه والى الجيش، مؤكدا أنه "شريف وأمين ومخلص".

قال السيسي إن الاتهامات التي وجهها اليه علي "كذب وافتراء"، بدون أن يشير صراحة للمقاول.

وأضاف نافياً ما أُثير من اتّهامات ضدّه وضدّ الجيش "ابنكم (السيسي) إن شاء الله شريف وأمين ومخلص".

وأضاف نافياً ما أُثير من اتّهامات ضدّه وضدّ الجيش "ابنكم (السيسي) إن شاء الله شريف وأمين ومخلص". كان علي قال إنه سيُواصل نشر مقاطع الفيديو حتّى تردّ عليه السُلطات في شكل رسمي.

تخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمّد مرسي في تمّوز/يوليو العام نفسه.

لمزيد من التفاصيل:

المظاهرات تعود إلى ميدان التحرير.. هل مصر على أعتاب ثورة جديدة؟