شاهد: حزب الله يعرض للمرة الأولى قصفه لبارجة إسرائيلية عام 2006
16/8/2019
عرض حزب الله اللبناني للمرة الأولى مشاهد مصورة لاستهداف بارجة إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية خلال حرب يوليو/ تموز 2006، مشيرا إلى أنه استخدم صواريخ بحرية في عملية القصف.
استهداف البارجة الإسرائيلية
جاء ذلك في ذكرى إحياء الحزب الذكرى الـ13 لما يعتبره "انتصارا" في تلك الحرب التي استمرت 34 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين، و160 إسرائيلياً معظمهم من العسكريين، وبدمار كبير في جنوب لبنان خصوصا وضاحية بيروت الجنوبية، مناطق نفوذ حزب الله.
بثت قناة "المنار" الناطقة باسم الحزب ليل الخميس مشاهد مصورة عن البارجة التي قالت إنها توقفت قبالة بيروت في 14 يوليو/تموز 2006.
تظهر مقاطع الفيديو رصد رادار بحري للبارجة ومن ثم تحديد إحداثياتها وتجهيز منصة إطلاق صواريخ مضادة للبوارج والسفن العسكرية، قبل استهدافها ليلاً ما تسبب باحتراقها ومقتل أربعة جنود كانوا على متنها.
كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد خاطب في تسجيل صوتي بثته "المنار" آنذاك اللبنانيين بالقول "الآن في عرض البحر البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، أنظروا إليها تحترق وستغرق".
صواريخ نوعية
عرضت المنار، الخميس، في برنامج خاص صورا من مكان لم تحدده، لعدد من الصواريخ البحرية قالت إنها من طراز "سي 802" و"سي 407″، موضبة داخل صناديق خاصة وعليها شارة حزب الله.
قائد في "القوة البحرية" للحزب قدمته القناة باسم الحاج جلال، وبدا وجهه مموهاً، أشار الى أنه تم استخدام "هذا السلاح النوعي" في استهداف البارجة.
القيادي تحدث عن أهمية القوة البحرية للحزب راهناً، بالقول "يُشكّل البحر في الحقيقة رئة اقتصادية للعدو الصهيوني.. هذا بالإضافة إلى الثروات الغازية الموجودة حالياً، جزء منها يُستخرج وجزء آخر ما زال طور الاستكشاف".
القيادي أضاف "بات التهديد بالبحر يشكل للعدو تهديداً لأمنه القومي".
انتهى تحقيق إسرائيلي في 2006 إلى القول إن استهداف البارجة وقع لأن الإسرائيليين كانوا يعتقدون أن حزب الله لا يملك تقنية متطورة يمكن أن تطالها.
المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رد على ما بثته القناة عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، أكد فيها أن "حزب الله" يروج لانتصارات وهمية".
وعدوا انهم سيكشفون الأسرار قريبًا خاص بالمنار عملوا تقارير تمهيدًا للسبق الصحفي بعد الفشل المدوي مع الشريط من المطلة وفِي النهاية عرضوا فيلمًا يحتوي على مشاهد كانوا قد نشروها سابقًا واضح ان المنار في افلاس أزمة معنوية في حزب الله #البداية_2006 نصركم وهمي#النصر_الكاذبpic.twitter.com/7bR8T9wrZh
حسن نصر الله قال في كلمة ألقاها بعنوان "نصر وكرامة"، الجمعة، أمام الآلاف من مناصريه في بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على إسرائيل، إن حزبه استفاد من حرب يوليو/ تموز "ووضعنا نظاماً عسكرياً للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا.. وخططاً عسكرية للدفاع عن أرضنا وثرواتنا".
نصر الله أضاف: "إذا اعتديتم (الإسرائيليون) علينا فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود في بنت جبيل بأكثر من 500 مرة وسيكون الجميع شاهداً على تدمير الدبابات الإسرائيلية".
نصر الله اعتبر أن" الحرب التي شنت على لبنان في يوليو/ تموز 2006 كانت بهدف إقامة شرق أوسط جديد بقرار أمريكي. ورأى أن "هذا المشروع الذي لو نجح كان سيؤدي إلى هيمنة أمريكية مطلقة على منطقتنا".
أعلن نصر الله أن "الحرب على إيران تعني حرب على كل محور المقاومة والحرب على الجمهورية الإسلامية يعني أن كل المنطقة ستشتعل".
الأمين العام لحزب الله أشار إلى أن "محور المقاومة هو الذي سيمنع الحرب المدمرة في المنطقة من خلال صموده واستعداده للقتال".
خلفيات:
منذ تأسيسه، عرف حزب الله بمواجهته للاحتلال الاسرائيلي. وينظر إليه على أنه رأس حربة في انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد 22 عاماً من الاحتلال.
اندلعت حرب يوليو/ تموز 2006 إثر إقدام الحزب على خطف جنديين إسرائيليين في 12 من يوليو/تموز 2006. فردت إسرائيل بهجوم مدمر. ولم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على حزب الله، ما أظهر الأخير في نهاية الحرب داخلياً بموقع المنتصر.