شاهد: حزب الله يعرض للمرة الأولى قصفه لبارجة إسرائيلية عام 2006

عرض حزب الله اللبناني للمرة الأولى مشاهد مصورة لاستهداف بارجة إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية خلال حرب يوليو/ تموز 2006، مشيرا إلى أنه استخدم صواريخ بحرية في عملية القصف.

https://twitter.com/panorama2day/status/1162070297174007808?ref_src=twsrc%5Etfw

وعدوا انهم سيكشفون الأسرار قريبًا

خاص بالمنار

عملوا تقارير تمهيدًا للسبق الصحفي

بعد الفشل المدوي مع الشريط من المطلة

وفِي النهاية عرضوا فيلمًا يحتوي على مشاهد كانوا قد نشروها سابقًا

واضح ان

المنار في افلاس

أزمة معنوية في حزب الله #البداية_2006 نصركم وهمي#النصر_الكاذب pic.twitter.com/7bR8T9wrZh

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2019