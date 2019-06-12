السعودية تفتتح أول ملهى ليلي "وفق الضوابط الشرعية"

تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مع عشرات المطربين والمطربات والممثلين من مصر لإحياء حفلات غنائية ومسرحيات، ضمن فعاليات "موسم جدة".
أول ديسكو في جدة
- تزامن هذا مع تأكيد "توني هابري" مدير الاتصالات الإقليمي في الشركة المالكة للعلامة التجارية لملهي "وايت" لموقع "Step Feed"، بأنه من المقرر افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع، ضمن أنشطة مهرجان "موسم جدة".
- الموقع نقل عن "هابري" أن الملهي الليلي في جده سيكون له اسم محافظ بسبب البيئة المحافظة وسيطلق عليه "مقهى أو "صالة راقية"، وأنه سيكون على واجهة بحرية على شاطئ جدة.
- هابري أكد في تصريحات لوسائل إعلام "أن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".
- تمتلك شركات النوادي الليلية" وايت" أيضا صالات مشابهة في دبي وبيروت، بحسب "توني هابري"، في تصريح سابق لـ "أرابيان بيزنس" في أبريل/نيسان الماضي.
قاعة للرقص المختلط
- الملهى سيتضمن قاعة للرقص مفتوحة للرجال والنساء، وأنواعا مختلفة من الموسيقى الأجنبية تلبي الأذواق المختلفة بينها موسيقى "الهيب هوب" الأمريكية.
- لن يقدم الملهى (المقهى) المشروبات الكحولية التي تخالف القوانين السعودية، إذ يُعد استهلاك المشروبات الكحولية أو بيعها أمرا غير قانوني في المملكة العربية السعودية وغالبا ما يخضع المخالفون لعقوبات شديدة بما في ذلك السجن والترحيل.
مطربات مصر يشعلن جدة
- سافر هذا الأسبوع عشرات المطربين والممثلين المصريين للسعودية لإحياء حفلات في جدة ضمن فعاليات "موسم جده" الممتد من 8 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.
- أبرز من سافروا للمشاركة في الموسم من المصريين، المطربون عمرو دياب وتامر حسنى، ومحمد حماقي، ومن المطربات شيرين، وأنغام، ومن الممثلين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، ومحمد رمضان.
صدمة بين السعوديين
- أثارت أنباء قرب افتتاح الملهي الليلي وما تردد عن السماح بالاختلاط داخله والرقص على الموسيقي الغربية استياء وصدمة بين الجمهور السعودي والعربي.
https://twitter.com/nafa521/status/1138864933662339074?ref_src=twsrc%5Etfw
- نشطاء ومواطنون قالوا إنهم لا يصدقون ما يحدث واعتبروه مخالفا لثوابت المملكة والإسلام.
https://twitter.com/alfalakiy44/status/1138864902603444224?ref_src=twsrc%5Etfw
- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عملية تجهيز افتتاح الملهى، مع شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترما" للعائلات.
- النشطاء أطلقوا هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.
https://twitter.com/n91kw/status/1138862217649119232?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات
- أغلقت السلطات في جدة مؤخرا مقهى محليا بعد استضافة "حفلة مختلطة بين الجنسين وتبين أن صاحب المقهى لم يحصل على ترخيص حكومي لاستضافة حدث موسيقي، مما أدى في النهاية إلى إغلاق المكان.
- في عام 2017، أصدر حاكم مكة الأمير خالد الفيصل أمراً ينص على أن أي حدث يشتمل على موسيقى أو عروض "دي جي" أو فرق موسيقية حية يعتبر غير قانوني ما لم يكن مرخصًا له من قبل المسؤولين.