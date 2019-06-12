السعودية تفتتح أول ملهى ليلي "وفق الضوابط الشرعية"

تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مع عشرات المطربين والمطربات والممثلين من مصر لإحياء حفلات غنائية ومسرحيات، ضمن فعاليات "موسم جدة".

أول ديسكو في جدة

تزامن هذا مع تأكيد "توني هابري" مدير الاتصالات الإقليمي في الشركة المالكة للعلامة التجارية لملهي "وايت" لموقع "Step Feed"، بأنه من المقرر افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع، ضمن أنشطة مهرجان "موسم جدة".

الموقع نقل عن "هابري" أن الملهي الليلي في جده سيكون له اسم محافظ بسبب البيئة المحافظة وسيطلق عليه "مقهى أو "صالة راقية"، وأنه سيكون على واجهة بحرية على شاطئ جدة.

هابري أكد في تصريحات لوسائل إعلام "أن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".

تمتلك شركات النوادي الليلية" وايت" أيضا صالات مشابهة في دبي وبيروت، بحسب "توني هابري"، في تصريح سابق لـ "أرابيان بيزنس" في أبريل/نيسان الماضي.

ديسكو وايت جدة 💃🕺 لا يفوتك ::: الفترة محدودة pic.twitter.com/poaD5fZWMw — Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) June 11, 2019

قاعة للرقص المختلط

الملهى سيتضمن قاعة للرقص مفتوحة للرجال والنساء، وأنواعا مختلفة من الموسيقى الأجنبية تلبي الأذواق المختلفة بينها موسيقى "الهيب هوب" الأمريكية.

لن يقدم الملهى (المقهى) المشروبات الكحولية التي تخالف القوانين السعودية، إذ يُعد استهلاك المشروبات الكحولية أو بيعها أمرا غير قانوني في المملكة العربية السعودية وغالبا ما يخضع المخالفون لعقوبات شديدة بما في ذلك السجن والترحيل.

White club in Jeddah?! You must be kidding me!! 😱 pic.twitter.com/LFTuIWk8pD — الْمِسْيري (@Missiery_) June 10, 2019

مطربات مصر يشعلن جدة

سافر هذا الأسبوع عشرات المطربين والممثلين المصريين للسعودية لإحياء حفلات في جدة ضمن فعاليات "موسم جده" الممتد من 8 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.

سعيد ان الفنانين الكبار زي العظيم يحيى الفخرانى والهضبه عمرو دياب والجباره انغام والنجم تامر حسنى والمذهل محمد هنيدي والمسرحى اشرف عبد الباقى وكنله الموهبه شيرين ونمبر وان رمضان والمتمير حماقى حينىورا صيف جده والمملكه نموذج لتعاون ناجح بين الفن المصري وهيئه الترفيه السعوديه — Amr Adib (@Amradib) June 11, 2019

أبرز من سافروا للمشاركة في الموسم من المصريين، المطربون عمرو دياب وتامر حسنى، ومحمد حماقي، ومن المطربات شيرين، وأنغام، ومن الممثلين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، ومحمد رمضان.

صدمة بين السعوديين

أثارت أنباء قرب افتتاح الملهي الليلي وما تردد عن السماح بالاختلاط داخله والرقص على الموسيقي الغربية استياء وصدمة بين الجمهور السعودي والعربي.

https://twitter.com/nafa521/status/1138864933662339074?ref_src=twsrc%5Etfw

نشطاء ومواطنون قالوا إنهم لا يصدقون ما يحدث واعتبروه مخالفا لثوابت المملكة والإسلام.

https://twitter.com/alfalakiy44/status/1138864902603444224?ref_src=twsrc%5Etfw

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عملية تجهيز افتتاح الملهى، مع شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترما" للعائلات.

اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك

قبل أن يعيد بن سلمان عبادة الآصنام لجزيرة العرب #ديسكو_في_جده — Essam Atet (@dressamatef) June 12, 2019

النشطاء أطلقوا هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.

https://twitter.com/n91kw/status/1138862217649119232?ref_src=twsrc%5Etfw

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