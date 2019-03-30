والدة نجم الركبي النيوزيلندي ويليامز وزميل له يعتنقان الإسلام

اعتقنت لي ويليامز، والدة لاعب الركبي النيوزيلندي المسلم سوني بيل ويليامز، إضافة إلى زميله في المنختب الوطني أوفا تونغافاسي، الإسلام.

التفاصيل:

لاعب الركبي جون فونتاين، John Fontain صديق اللاعب الشهير ويليامز أعلن عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إشهار والدة ويليامز وزميله إسلامهما.

نشر فونتاين صورة للاعب ويليامز وزميله تونغافاسي، وهما في المسجد، وأضاف " الله أكبر، اليوم اعتنقت والدة سوني بيل ويليامز، وزميله في المنتخب، أوفا تونغافاسي، فليكن الله بعونهما، ويحشرهما في جنة الفردوس، آمين".

📸 Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Sonny Bill Williams'ın takım arkadaşı John Fontain de Müslüman oldu. pic.twitter.com/kkvX1Ako7C — FutbolArena (@futbolarena) March 30, 2019

لم يصدر أي بيان رسمي من تونغافاسي، ورفيقه ويليامز الذي زار جرحى الهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين في نيوزيلندا.

إلا أن ويليامز نشر صورة تجمعه مع والدته وهي محجبة، وشقيقه الذي أسلم سابقا، وكتب "الأم الحمد لله".

Mum ❤️ Alhumdulliah pic.twitter.com/rqnrvkj0E7 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) March 29, 2019

كان ويليامز نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع تويتر، بشأن مذبحة نيوزيلندا، وقال "أواجه صعوبة في العثور على كلمات للتعبير عن مشاعري، وأقدم التعازي لأسر الضحايا، دعواتي معكم".

أعرب ويليامز عن أسفه الشديد لوقوع الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، مضيفا "آمل أن الذين فقدوا حياتهم في الهجوم ارتحلوا إلى الجنة".

Visiting my fellow Muslims today and hearing their stories gave us so much strength. With darkness comes light ❤️🤲🏽 pic.twitter.com/N83iidscgD — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) March 23, 2019

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