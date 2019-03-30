والدة نجم الركبي النيوزيلندي ويليامز وزميل له يعتنقان الإسلام

اعتقنت لي ويليامز، والدة لاعب الركبي النيوزيلندي المسلم سوني بيل ويليامز، إضافة إلى زميله في المنختب الوطني أوفا تونغافاسي، الإسلام.
التفاصيل:
- لاعب الركبي جون فونتاين، John Fontain صديق اللاعب الشهير ويليامز أعلن عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إشهار والدة ويليامز وزميله إسلامهما.
- نشر فونتاين صورة للاعب ويليامز وزميله تونغافاسي، وهما في المسجد، وأضاف " الله أكبر، اليوم اعتنقت والدة سوني بيل ويليامز، وزميله في المنتخب، أوفا تونغافاسي، فليكن الله بعونهما، ويحشرهما في جنة الفردوس، آمين".
- لم يصدر أي بيان رسمي من تونغافاسي، ورفيقه ويليامز الذي زار جرحى الهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين في نيوزيلندا.
- إلا أن ويليامز نشر صورة تجمعه مع والدته وهي محجبة، وشقيقه الذي أسلم سابقا، وكتب "الأم الحمد لله".
- كان ويليامز نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع تويتر، بشأن مذبحة نيوزيلندا، وقال "أواجه صعوبة في العثور على كلمات للتعبير عن مشاعري، وأقدم التعازي لأسر الضحايا، دعواتي معكم".
- أعرب ويليامز عن أسفه الشديد لوقوع الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، مضيفا "آمل أن الذين فقدوا حياتهم في الهجوم ارتحلوا إلى الجنة".
خلفيات:
- ويليامز البالغ من العمر 33 عاما، قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للرغبي عامي 2011 و2015، وقد اعتنق الإسلام عام 2009 بعد لقائه أسرة تونسية مسلمة تعيش مع أطفالها الخمسة في شقة صغيرة بمدينة طولون (جنوبي فرنسا).
- يعد ويليامز أول لاعب مسلم في المنتخب الوطني النيوزيلندي للركبي، وعاش مع أسرته، في مدينة "كرايست تشيرش" أثناء لعبه مع فريق كانتربوري للركبي.
- في 15 مارس/ آذار الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة 50 آخرين.
- كان منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، صور جريمته عبر كاميرا ثبتها على قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.