والدة نجم الركبي النيوزيلندي ويليامز وزميل له يعتنقان الإسلام

اعتقنت لي ويليامز، والدة لاعب الركبي النيوزيلندي المسلم سوني بيل ويليامز، إضافة إلى زميله في المنختب الوطني أوفا تونغافاسي، الإسلام.

التفاصيل:

Visiting my fellow Muslims today and hearing their stories gave us so much strength. With darkness comes light ❤️🤲🏽 pic.twitter.com/N83iidscgD

— Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) March 23, 2019