استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، مساء الأربعاء، برصاص إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل حسب وكالة الأنباء الفلسطينية:

استشهد الشاب أحمد جمال محمود مناصرة (26 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونقل جثمانه إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

أصيب مواطن آخر بجروح حرجة في بطنه، تم نقله إلى مستشفى اليمامة حيث أدخل فورا إلى غرفة العمليات، دون الإفصاح عن هويته.

غير أن شهود عيان، قالوا إن الحادثة جرت عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه سيارة يستقلها فلسطيني وأسرته، على حاجز عسكري جنوبي بيت لحم، ما أدى لإصابته في البطن.

مواطن كان يقود مركبته خلفه تماما، وترجل من سيارته محاولا إسعاف المصاب، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه واستشهد على الفور، وفق شهود العيان.

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