مظاهرات غاضبة في الهند بعد اغتصاب جماعي لامرأة وحرقها

شهدت عدة مدن هندية مظاهرات غاضبة احتجاجا على تعرض طبيبة بيطرية شابة لاغتصاب جماعي ثم قتلها حرقا.
التفاصيل
- عدة مدن بينها نيودلهي وحيدر أباد وبنغالور وكالكوتا، شهدت مظاهرات طالبت بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.
- محتجون ومشرعون طالبوا السلطات بالانتهاء من المحاكمات في قضايا الاغتصاب سريعا ومعاقبة المدانين على الفور.
- في البرلمان، اعتبرت النائبة والممثلة السابقة جايا باشان أنه ينبغي "إعدام" المذنبين "على الملأ". وعزا نواب آخرون ازدياد العنف الجنسي الى التأخير الكبير في بت في الملفات أمام القضاء.
خلفيات
- الأسبوع الماضي، تم اكتشاف رفات متفحمة تخص الضحية التي كانت قد اختفت الأربعاء الماضي.
- الشرطة ألقت القبض على أربعة رجال في العشرينيات من العمر بتهمة اغتصاب وقتل الطبيبة بالقرب من مدينة حيدر أباد بجنوب البلاد.
- المتهمون ثقبوا أحد إطارات الدراجة النارية الخاصة بالطبيبة في غيابها ثم عرضوا عليها المساعدة لدى عودتها. وقادوها لاحقا إلى موقف للشاحنات بحجة إصلاح الدراجة. وقالت الشرطة إنهم اغتصبوها وقتلوها قبل أن يحرقوا جثتها تحت جسر بعيد.
- حسب البيانات الحكومية، تم تسجيل أكثر من 33 ألف جريمة اغتصاب في الهند خلال العام 2017 وحده، تشمل أكثر من عشرة آلاف قاصر.
- نظرت المحاكم أكثر من 18 ألف قضية تتعلق بالاغتصاب، فيما ظلت نحو 128 ألف قضية معلقة من دون الفصل فيها في نهاية العام.
- في 2012، أثار اغتصاب جماعي لطالبة داخل حافلة، أدى إلى مقتلها، استياء عاما في البلاد وغضبا وإدانة دولية.
- في راجستان، قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا أربعينيا بعد العثور على جثة طفلة في السادسة من عمرها في الحقول نصف عارية.
- نتائج التحقيق الأولية أظهرت تعرض الطفلة للاغتصاب والخنق بحزام زيها المدرسي.
- السبت الماضي، بدأت محاكمة أسقف كاثوليكي متهم باغتصاب راهبة عدة مرات بين 2014 و2016.
- الأسقف نفى الاتهامات أثناء التحقيق، ولكنه يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.
- في حين تمت محاكمة العديد من رجال الدين في العالم في قضايا اعتداءات جنسية، تعد هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الهند.
- تم توقيف القس في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.
- الراهبة تقدمت بشكوى في يونيو/ حزيران 2018، لكن الشرطة لم تبدأ التحقيق إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر بعد تظاهر خمس راهبات بشكل شبه يومي أمام المحكمة العليا في كيرالا.