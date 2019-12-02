مظاهرات غاضبة في الهند بعد اغتصاب جماعي لامرأة وحرقها

شهدت عدة مدن هندية مظاهرات غاضبة احتجاجا على تعرض طبيبة بيطرية شابة لاغتصاب جماعي ثم قتلها حرقا.

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عدة مدن بينها نيودلهي وحيدر أباد وبنغالور وكالكوتا، شهدت مظاهرات طالبت بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.

محتجون ومشرعون طالبوا السلطات بالانتهاء من المحاكمات في قضايا الاغتصاب سريعا ومعاقبة المدانين على الفور.

في البرلمان، اعتبرت النائبة والممثلة السابقة جايا باشان أنه ينبغي "إعدام" المذنبين "على الملأ". وعزا نواب آخرون ازدياد العنف الجنسي الى التأخير الكبير في بت في الملفات أمام القضاء.

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