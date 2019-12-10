البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان مهاجما جائزة نوبل: مسيّسة ولا قيمة لها بالنسبة لي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10/12/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أكاديمية نوبل أصبحت مؤسسة "مسيسة ومؤدلجة ولا قيمة لها بالنسبة له".

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال فعالية أقيمت بجامعة بيلكن في العاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وانتقد أردوغان، منح جائزة نوبل للآداب للكاتب النمساوي بيتر هاندكه الذي ينكر وقوع إبادة جماعية في مدينة سربرينيتسا البوسنية.
وذكرت تركيا أنها تضم صوتها إلى ألبانيا وكوسوفو في مقاطعة مراسم تسليم جوائز نوبل احتجاجا على اختيار الأكاديمية لهاندكه.

وقال أردوغان "منح جائزة نوبل للأدب إلى رجل عنصري ينكر الإبادة الجماعية في البوسنة ويدافع عن مجرمي الحرب في العاشر من ديسمبر الموافق يوم حقوق الإنسان لن يكون له معنى إلا منح جائزة لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد أن تركيا لن تشارك في حفل توزيع الجوائز اليوم الثلاثاء، مضيفًا: "لن نشارك في حفل توزيع جوائز نوبل، فتكريم مثل هذا المجرم يعتبر مشاركة في الظلم".

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الآداب إلى الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الروائي النمساوي بيتر هاندكه

وسبق للكاتب النمساوي أن زعم أن "البوسنيين قتلوا أنفسهم ورموا التهمة على الصرب"، مضيفا أنه لا يؤمن إطلاقا بأن الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنيين في سربرينيتسا.

كما زار هاندكه، سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي كان يُحاكم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وشارك لاحقا في جنازته بعد وفاته في 2006.

وتعد مجزرة سربرينيتسا أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوربا عقب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)؛ نظرا لكم العنف والمجازر والدمار الذي تخللها.

وفي 11 يوليو/تموز 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من سربرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة، غير أن القوات الهولندية، التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية.

وقتل في تلك المجزرة أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان من أبناء المدينة الصغيرة، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)