أردوغان مهاجما جائزة نوبل: مسيّسة ولا قيمة لها بالنسبة لي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أكاديمية نوبل أصبحت مؤسسة "مسيسة ومؤدلجة ولا قيمة لها بالنسبة له".

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال فعالية أقيمت بجامعة بيلكن في العاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وانتقد أردوغان، منح جائزة نوبل للآداب للكاتب النمساوي بيتر هاندكه الذي ينكر وقوع إبادة جماعية في مدينة سربرينيتسا البوسنية.

وذكرت تركيا أنها تضم صوتها إلى ألبانيا وكوسوفو في مقاطعة مراسم تسليم جوائز نوبل احتجاجا على اختيار الأكاديمية لهاندكه.

وقال أردوغان "منح جائزة نوبل للأدب إلى رجل عنصري ينكر الإبادة الجماعية في البوسنة ويدافع عن مجرمي الحرب في العاشر من ديسمبر الموافق يوم حقوق الإنسان لن يكون له معنى إلا منح جائزة لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد أن تركيا لن تشارك في حفل توزيع الجوائز اليوم الثلاثاء، مضيفًا: "لن نشارك في حفل توزيع جوائز نوبل، فتكريم مثل هذا المجرم يعتبر مشاركة في الظلم".

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الآداب إلى الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الروائي النمساوي بيتر هاندكه

وسبق للكاتب النمساوي أن زعم أن "البوسنيين قتلوا أنفسهم ورموا التهمة على الصرب"، مضيفا أنه لا يؤمن إطلاقا بأن الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنيين في سربرينيتسا.

كما زار هاندكه، سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي كان يُحاكم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وشارك لاحقا في جنازته بعد وفاته في 2006.

وتعد مجزرة سربرينيتسا أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوربا عقب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)؛ نظرا لكم العنف والمجازر والدمار الذي تخللها.

وفي 11 يوليو/تموز 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من سربرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة، غير أن القوات الهولندية، التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية.

وقتل في تلك المجزرة أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان من أبناء المدينة الصغيرة، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاما.