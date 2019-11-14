حساب معتقلي الرأي: وفاة الداعية السعودي فهد القاضي داخل السجن

كشف حساب (معتقلي الرأي) المعني بالقضايا الحقوقية في السعودية، عن وفاة الداعية فهد القاضي، المعتقل منذ عام 2016، داخل سجنه.
وقال الحساب إن الشيخ مات نتيجة الإهمال الصحي المتعمد داخل السجن، وإنه نقل قبل ساعات فقط من وفاته إلى المستشفى رغم احتياجه للعناية الطبية منذ أكثر من أسبوع نتيجة تدهور صحته.
أبرز ما ذكره حساب معتقلي الرأي على تويتر حول وفاة فهد القاضي:
ونشر حساب معتقلي الرأي مقطعا مصورا ولقطات تظهر حشوداً تصلي الجنازة على الداعية، في مسجد الراجحي بالرياض.
🔴 عاجل
تأكد لنا أن الشيخ المحتسب #فهدـالقاضي مات نتيجة الإهمال الصحي المتعمد داخل السجن، وقد تم نقله قبل ساعات فقط من وفاته إلى المستشفى رغم احتياجه للعناية الطبية منذ أكثر من أسبوع نتيجة تدهور طارئ على صحته. pic.twitter.com/YZcSo3gm7v
— معتقلي الرأي (@m3takl) November 13, 2019
🔴 الآلاف يتجمعون للمشاركة في صلاة الجنازة على الشيخ المحتسب #فهد_القاضي رحمه الله، عقب صلاة الجماعة بجامع الراجحي بالرياض. pic.twitter.com/BMm8zE3ZHQ
— معتقلي الرأي (@m3takl) November 13, 2019