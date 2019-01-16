قطر الأولى عالميا من حيث الأمان وانخفاض الجريمة

حصلت دولة قطر على المركز الأول عالميًا من حيث الأمن والأمان من بين 118 دولة والمركز الأول عربيًا، وفقًا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة (نامبيو).

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية القطرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، أن دولة قطر حصلت على المركز الأول عالميًا وعربيًا من حيث الأمن والأمان وانخفاض الجريمة وفق التقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة والصادر مطلع العام 2019 عن موسوعة "نامبيو".

قطر.. تميز مستمر:

تفوق دولة قطر في هذا المؤشر، يأتي امتدادًا لما حققته سابقًا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من (عام 2015 حتى عام 2018) إذ حافظت على المركز الأول عربيًا طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميًا في عامي (2017- 2019).

قطر تفوقت بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والأمان، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد خلال تلك الفترة.

بحسب قواعد تصنيف التقرير، فإن الدول يتم ترتيبها عكسيًا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم (118) هي الدولة الأقل في معدل الجريمة، ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع (13.26) نقطة.

تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشارًا لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل، وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعًا من حيث انتشار الجريمة.

وفقا لهذا التصنيف قفزت دولة قطر في مقدمة الدول الأكثر أمانًا حيث بلغت درجة مؤشر الأمان (86.74) نقطة خلال العام الحالي.

واصلت دولة #قطر تميزها العالمي وفق المؤشرات الأمنية العالمية ل2019 بحصولها على المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان من بين (118) دولة والمركز الأول عربياً، وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019م، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية "نامبيو"#الداخلية_قطر pic.twitter.com/iMKCupdfmP — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) January 15, 2019

مجموعة نامبيو: