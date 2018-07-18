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سياسة|لبنان

لبنان يدرس تقنين زراعة "الحشيش"

جنود لبنانيون ورجال شرطة يدمرون أرض مزروعة بالحشيش في بعلبك في سهل البقاع (أرشيفية)
جنود لبنانيون ورجال شرطة يدمرون أرض مزروعة بالحشيش في بعلبك في سهل البقاع (أرشيفية)
18/7/2018

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (الأربعاء) إن البرلمان يدرس تقنين زراعة القنب (الحشيش) لأغراض طبية في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

ونقل مكتب بري عنه قوله في تصريحات خلال اجتماع مع السفيرة الأمريكية في بيروت "المجلس النيابي اللبناني بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيش (القنب) وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوربية وبعض الولايات الأمريكية".

ورغم أن زراعة هذه النبتة غير مشروعة في لبنان فقد كان ملاك الأراضي من أصحاب النفوذ يزرعون حقولا من القنب على مدى عقود في وادي البقاع الخصب دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من منعهم.

ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان في تقريره لعام 2018 كثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.

ويعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وقدر صندوق النقد الدولي معدلات النمو بما بين واحد و1.5 % في 2017 و2018 قائلا إن العوامل التقليدية للنهوض بالاقتصاد، مثل البناء والعقارات، لا تزال في حالة ركود.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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