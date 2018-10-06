شاهد: الأرض تتحول إلى سائل يبتلع المنازل أثناء زلزال إندونيسيا

أظهر مقطع فيديو نشر السبت أن الأرض في مدينة بالو الإندونيسية تحولت إلى سائل ابتلع المنازل خلال زلزال دمر أجزاء من جزيرة سولاويزي في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

التفاصيل:

أظهر الفيديو، الذي نشره متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث على موقع تويتر، ظاهرة تسمى تسييل التربة، عندما يتسبب الفشل الأرضي في ظهور التربة الصلبة بشكل مؤقت كسوائل لزجة.

كتب المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو على الفيديو: "عملية تسييل التربة في مدينة بالو من صور القمر الصناعي وورلدفيو".

أضاف "لقد جرف الطين المنازل والمباني وأغرقها. وتواصل فرق البحث والإنقاذ أعمال الإجلاء في هذه المنطقة".

Proses likuifaksi tanah di Kota Palu hasil rekaman citra Satelit WorldView resolusi pixel 0.5 meter. Rumah dan bangunan terseret oleh lumpur yang muncul akibat gempa dan menenggelamkannya. Tim SAR terus bekerja melakukan evakuasi di daerah ini. Korban terus ditemukan. pic.twitter.com/G3Ki40tdmA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 5, 2018

خلفيات

كان زلزال بقوة 7 درجات ونصف الدرجة ضرب المنطقة قبل أسبوع أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.

بلغ عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا الجزيرة وموجات المد العاتية تسونامي الناجمة عن الزلزال الثاني 1658 شخصا مع تسجيل معظم الخسائر البشرية في بالو، حسبما قال وزير الأمن في البلاد الذي أضاف أن 683 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بعد الزلزال.

أعلنت السلطات الإندونيسية أن نحو 1200 سجين فروا من ثلاثة سجون في إندونيسيا، مستغلين وقوع الزلزال.

لكن مسؤولا في وزارة العدل قال "إنني واثق من أن السجناء هربوا لأنهم كانوا يخشون أن يتضرروا بالزلزال.. إنها بالتأكيد مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم".

زلازل مدمرة