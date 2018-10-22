شاهد: إحراق مليون قرص ترامادول وأكثر من طن حشيش في غزة

أتلفت قوات أمنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو مليون قرص من عقار ترامادول المخدر وأكثر من طن من مخدر الحشيش (الاثنين) تنفيذا لأمر من القضاء العسكري في قطاع غزة المحاصر.
التفاصيل:
- جرى حرق كمية المخدرات المُصادرة في منطقة مفتوحة قرب ساحل غزة.
- صدر الأمر بإحراق المخدرات في أعقاب المؤتمر السنوي لإتلاف المواد المخدرة التي تصادرها شرطة مكافحة المخدرات في القطاع المحاصر.
- رئيس المحكمة العسكرية في غزة ديب سليمان قال: "تم إتلاف حوالي مليون قرص من مادة الترامادول تم تهريبها عبر الحدود لقطاع غزة، وكذلك تم إتلاف وحرق حوالي 1383 فرش حشيش".
- يسعى مسؤولون من حماس إلى تشديد العقوبات على تهريب المخدرات إلى أراضي القطاع المحاصر.
- رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول، قال إن العقوبات على تهريب المخدرات "تتدرج لتصل إلى عقوبة الإعدام لخطورة هذه الجريمة، خطورتها على المجتمع".
- المخدرات تدخل إلى القطاع من خلال عصابات تهريب فلسطينية ومصرية لنقل المخدرات والترامادول من مصر إلى غزة.