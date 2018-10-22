شاهد: إحراق مليون قرص ترامادول وأكثر من طن حشيش في غزة

أتلفت قوات أمنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو مليون قرص من عقار ترامادول المخدر وأكثر من طن من مخدر الحشيش (الاثنين) تنفيذا لأمر من القضاء العسكري في قطاع غزة المحاصر.

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