أبو ظبي تشتري لوحة "المسيح المخلص" مقابل 450 مليون دولار

قالت دار مزادات كريستيز في نيويورك، الجمعة، إن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي اشترت لوحة المسيح المخلص (سالفاتور موندي) للرسام ليوناردو دافينشي مقابل 450.3 مليون دولار.

جاء ذلك بعد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من اشترى اللوحة وفقا لمصادر على علم مباشر بالأمر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المخابرات الأمريكية ومصدر سعودي مطلع أن ابن سلمان هو المشتري الحقيقي للوحة وأن ولي العهد لجأ إلى الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود ليكون مجرد وكيل في الشراء.

ونفى مسؤول سعودي أن يكون ولي العهد هو من اشترى اللوحة.

وقالت دار كريستيز في بيان "بوسع كريستيز تأكيد أن دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي اشترت سالفاتور موندي’ للرسام ليوناردو دافينشي".

وأضاف البيان "نحن سعداء لرؤية هذا الرسم الرائع متاحا للجمهور في متحف اللوفر أبوظبي".

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شراء اللوحة بثمن أعلى من أربعة أمثال القيمة المقدرة يشير إلى "انتقائية في الحملة على الفساد" في السعودية، لافتة إلى أن اللوحة التي تصور المسيح تنافي أصلا تعاليم الإسلام.

وأصبحت اللوحة التي بيعت الشهر الماضي أغلى لوحة تباع على الإطلاق.

وفي المزاد اشترى اللوحة مشتر مجهول بالمزايدة عبر الهاتف بعد منافسة دامت نحو 20 دقيقة.

واطلعت "رويترز" على وثيقة أظهرت أن أميرا سعوديا جرى تكليفه بالشراء نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.