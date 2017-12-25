جماعة أناركية تهاجم السفارة الإسرائيلية في أثينا

هاجم أعضاء جماعة روفيكوناس اليونانية الأناركية، صباح الإثنين، السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا.

وقذف نحو 10 أشخاص ينتمون لجماعة روفيكوناس الأناركية السفارة الإسرائيلية في أثينا، بعدد من الزجاجات المملوءة بالطلاء.

وبعد تنفيذ الهجوم، نشرت الجماعة في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانًا تبنت من خلاله الهجوم.

وأعربت الجماعة أن قذفها السفارة الإسرائيلية في اليونان بزجاجات مملوءة بالطلاء جاء للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: نحن نقف إلى جانب شعب يتعرض للاضطهاد والظلم منذ سنوات عديدة، وما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي يجري ببطء منذ عشرات السنين.