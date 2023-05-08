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محمد خليل القارئ.. وفاة إمام المسجد النبوي سابقا ونعي واسع لابن “شيخ أئمة الحرمين”

الشيخ محمد خليل القارئ (منصات التواصل)
8/5/2023-|آخر تحديث: 8/5/202311:48 AM (مكة المكرمة)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، بنبأ وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام الحرم النبوي سابقا وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الشيخ القارئ توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

وكان الشيخ قد أُصيب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بوعكة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة.

وينحدر الشيخ محمد من أسرة قرآنية حظي اثنان منها بشرف الإمامة في الحرم النبوي، هما الشيخ محمد وشقيقه محمود الذي توفي قبله بعام في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وقبل 5 أعوام توفّي أخوهما أحمد وكان قارئًا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية.

والقراء الثلاثة هم أبناء شيخ أئمة الحرمين الشريفين الشيخ خليل عبد الرحمن القارئ الذي توفي في سبتمبر/ أيلول عام 2018.

يذكر أن الشيخ محمد قد كُلّف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438هـ.

شيخ أئمة الحرمين

ولدَ خليل عبد الرحمن القارئ في مظفر أباد عام 1940 ودرس على يد الشيخ محمد سليمان في لاهور وعلى يد القارئ أنور الحق وحفظَ القرآن الكريم على يد الشيخ فضل كريم. ودرس القراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها، وعمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد.

هاجر إلى مكة المكرمة عام 1963، ودَرّس مدرسي التحفيظ بمسجد ابن لادن ومعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا والمسجد الحرام. انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا بمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.

لُقب بـ”شيخ أئمة الحرمين”؛ في إشارةٍ إلى أنَّ 6 من تلاميذه أصبحوا أئمة للحرم المكي. ويُعتبر رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن. ويعد أحد المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية وهو مُؤسس حلقات تحفيظ القرآن السعودية.

ونعى عدد كبير من مشاهير القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد خليل القارئ وتصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية.

وقال الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقًا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

وكتب الدكتور عبد الرحمن العشماوي: اللهم إنا نسألك للشيخ القارئ المُقرئ إمام جامع القبلتين بالمدينة، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي 1437هـ و 1438هـ وقد أمّ في مسجد قباء.

وقال الشيخ العفاسي: بيت القرآن إلى جوار ربه بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام سعودية