محمد خليل القارئ.. وفاة إمام المسجد النبوي سابقا ونعي واسع لابن “شيخ أئمة الحرمين”

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، بنبأ وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام الحرم النبوي سابقا وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الشيخ القارئ توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

وكان الشيخ قد أُصيب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بوعكة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة.

نسأل الله جلّ في علاه بأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .. كما نسأله سبحانه أن يُلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان ..

وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .. والحمدلله رب العالمين سيصلى على الشيخ #محمد_خليل_القارئ بعد صلاة المغرب باذن الله تبارك وتعالى — قناة تلاوات الشيخ محمد خليل القارئ (@TilawatMohamed) May 7, 2023

وينحدر الشيخ محمد من أسرة قرآنية حظي اثنان منها بشرف الإمامة في الحرم النبوي، هما الشيخ محمد وشقيقه محمود الذي توفي قبله بعام في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وقبل 5 أعوام توفّي أخوهما أحمد وكان قارئًا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية.

والقراء الثلاثة هم أبناء شيخ أئمة الحرمين الشريفين الشيخ خليل عبد الرحمن القارئ الذي توفي في سبتمبر/ أيلول عام 2018.

يذكر أن الشيخ محمد قد كُلّف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438هـ.

ㅤ

إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل الى رحمة الله في صباح هذا اليوم الإثنين إمام المسجد النبوي سابقاً فضيلة الشيخ #محمد_خليل_القارئ نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه

وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في المسجد النبويpic.twitter.com/BEJmfapzRa — أخبـار المدينة (@News_Madinah) May 8, 2023

شيخ أئمة الحرمين

ولدَ خليل عبد الرحمن القارئ في مظفر أباد عام 1940 ودرس على يد الشيخ محمد سليمان في لاهور وعلى يد القارئ أنور الحق وحفظَ القرآن الكريم على يد الشيخ فضل كريم. ودرس القراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها، وعمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد.

هاجر إلى مكة المكرمة عام 1963، ودَرّس مدرسي التحفيظ بمسجد ابن لادن ومعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا والمسجد الحرام. انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا بمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.

لُقب بـ”شيخ أئمة الحرمين”؛ في إشارةٍ إلى أنَّ 6 من تلاميذه أصبحوا أئمة للحرم المكي. ويُعتبر رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن. ويعد أحد المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية وهو مُؤسس حلقات تحفيظ القرآن السعودية.

اللهم إن شيخنا

الشيخ #محمد_خليل_القارئ

قد نزل بك

وأنت خير منزول به

وأصبح فقيرا إلى رحمتك

وأنت غني عن عذابه

وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إنه قد جاء ببابك

وأناخ بجنابك

فَجْد عليه بعفوك وإكرامك

وجود إحسانك

يا أرحم الراحمين من أجمل ماسمعت للشيخ رحمة الله عليه pic.twitter.com/zH2SNfpd2k — حسان الدهلوي (@hsn_dh) May 8, 2023

ونعى عدد كبير من مشاهير القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد خليل القارئ وتصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية.

وقال الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقًا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي-سابقاً- نسأل الله عز وجل ان يتجاوز عنه وان يجعله من اهل الفردوس الأعلي من الجنة. pic.twitter.com/bpwokBYrfB — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 8, 2023

وكتب الدكتور عبد الرحمن العشماوي: اللهم إنا نسألك للشيخ القارئ المُقرئ إمام جامع القبلتين بالمدينة، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي 1437هـ و 1438هـ وقد أمّ في مسجد قباء.

اللهم إنا نسألك للشيخ القاريء المُقريء إمام جامع القبلتين بالمدينة ، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي ١٤٣٧هـ و ١٤٣٨هـ وقد أمّ في مسجد قباء#محمد_خليل_القارئ

الذي توفي قبل فجر اليوم الإثنين ، اللهم إنا نسألك مغفرة ورحمة له وتثبيتاً عند السؤال، اللهم اجعل له من ثواب تلاواته… pic.twitter.com/xy97BCsTxQ — د.عبد الرحمن العشماوي (@Dr_Ashmawi) May 8, 2023

وقال الشيخ العفاسي: بيت القرآن إلى جوار ربه بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان.

بيت القرآن إلى جوار ربه 💔 بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان pic.twitter.com/95O14utH2k — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 8, 2023

توفّي اليوم الشيخ #محمد_خليل_القارئ

الذي كُلّف سنتين بالإمامة في صلاة التراويح بالمسجد النبوي.

وقبله بعام توفّي أخوه محمود (وقد كُلّف بالإمامة في المسجد النبوي أيضا).

وقبله بخمسة أعوام توفّي أخوهما أحمد وهو قارئ معروف.

وأثناء ذلك توفّي والدهم وهو من شيوخ القرّاء.

رحمة الله عليهم. pic.twitter.com/UYWKx01Ll6 — محمد المهنا (@almohannam) May 8, 2023