العروس بكت تأثرا باللحظة.. إندونيسيان يعقدان قرانهما أمام الكعبة المشرفة (فيديو)

عقد شاب وفتاة من إندونيسيا قرانهما أمام الكعبة المشرفة وسط فرحة الحاضرين من زائري بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الحاضرين، العروسين والشهود يفترشون الأرض بجوار الكعبة المشرفة لعقد القران، فيما عبّرت العروس عن تأثرها الشديد باللحظة إذ كانت تقاوم دموعها.

وحرص الزوجان على إقامة جميع المراسيم، إذ وقع الطرفان عقد الزواج وألبسا بعضهما الخواتم ثم التقطا صورة تذكارية مع الكعبة.

ولقي مقطع الفيديو انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بتفاعل الناشطين، بين من استحسن الفعل ومن استنكره معتبرًا أن الفعل إذا تكرر قد يمس بقدسية المكان ويزعج المعتمرين.

والأسبوع الماضي، لاقت صورة نشرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على حساباتها الرسمية، رواجًا وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض.





فقد ظهرت في الصورة عشرات الأيادي ممتدة ومرتفعة أمام الكعبة الشريفة، ليست للدعاء، ولكن لتصوير الكعبة في مشهد غير مألوف على المكان المقدس.

واختلف ناشطون ومدونون بشأن وصف الصورة، فهناك مَن اعتبروا أن التصوير يسيء لحرمة المكان ويقلل من قدسيته، وأن الهدف من زيارة الكعبة هو الدعاء والصلاة وليس التصوير.

وآخرون رأوها صورة عادية لمواطنين أرادوا توثيق الذكريات الفريدة ومشاركة اللحظات الجميلة أمام الكعبة المشرفة خاصة ممن لا تسعفهم ظروفهم لزيارة المسجد الحرام إلا مرة واحدة في العمر.