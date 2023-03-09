السعودية تعلن فتح باب الزيارة لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

اعتمدت وزارة السياحة السعودية، كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة إلكترونيًا، للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الخطوة “تمكن الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها الوزارة بشكل دوري”.

وأوضحت أن الوزارة أعلنت سابقًا “عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة”.

نعلن عن التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، كما ندعو الراغبين للتقديم من خلال الرابط: https://t.co/mJeJyL8ILy#وزارة_السياحة — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 9, 2023

وأشارت إلى أن خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى المملكة “تأتي دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة”.

وأوضحت أن “جميع المقيمين أصبح بإمكانهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة (روح السعودية)، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم”.

وزارة السياحة تعتمد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة إلكترونياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.https://t.co/uNYlp7sCoo#واس_عام pic.twitter.com/wfzDVXHbfn — واس العام (@SPAregions) March 9, 2023

وختمت “تشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات”، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.