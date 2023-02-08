الجزيرة مباشر تابعت قصتها.. طفلة سورية تتلو القرآن تحت أنقاض منزلها (فيديو)

لم تستطع الظروف القاسية أن تكسر إرادة الطفلة السورية (شام) من مدينة أرمناز بريف إدلب، رغم بقائها 40 ساعة عالقة تحت الأنقاض في أجواء شتوية باردة.

فبعد ساعات طويلة من حصارها بين حطام بيتها، كانت الطفلة قوية العزيمة تقرأ القرآن وتهتف للثورة.

وفي الفيديو الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر، تظهر الطفلة وهي تقرأ آيات من القرآن، وتقول “أنا أعرف التجويد لكن عندما أكون مريضة أتعب”.

وبعد أن شعرت بالتعب وضيق التنفس، طلب منها أحد الموجودين الغناء لمدينة الشام التي سُميت باسمها.

نجاح جهود الإنقاذ

لم تنته القصة هنا، حيث تابعت الجزيرة مباشر حالة شام وعملية إنقاذها حتى وصلت المستشفى وقابلتها هناك وتأكدت من حالتها.

وتروي شام ما حصل معها، وتقول “أول ما بدأ الزلزال كنت متغطية باللحاف بسبب البر، أمي صارت تصيح وتنادي قوموا قوموا. لم أفهم ما يحصل، بعد ذلك انطفت الأضواء وجلسنا أنا واخواتي نستغفر وقرأنا القرآن، وبعد ذلك وقع السقف المنزل علينا ولم نستطع الحركة”.

وأضافت “أختي حاولت تنقذ نفسها عدة مرات حتى استطاعت الخروج”.





وشام واحدة من بين الآلاف الذين انهارت عليهم بيوتهم إثر زلزال ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية.

وأفادت بيانات رسمية بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 7100 الثلاثاء، في حين ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 قُتلوا في تركيا و1712 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلًا.