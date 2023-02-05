بطريقة مبدعة.. مهندس فلسطيني يواجه أزمة تقلص الأراضي بالزراعة المكثفة (فيديو)

لجأ مهندس فلسطيني إلى استخدام أساليب الزراعة العمودية والمكثفة لمواجهة شح الأراضي والتمدد العمراني وتوفير المزيد من المحاصيل في قطاع غزة.

وتملأ شتلات الفراولة -موضوعة بشكل عمودي في أصائص بيضاء- صوبة (دفيئة زراعية) عايد أبو رمضان التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع فقط في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال أبو رمضان “نحن الآن في مزرعة فراولة تستجيب للظروف التي نعانى منها وهي شح الأراضي، وهذه تجربة فريدة من نوعها في فلسطين والداخل، فهي أول مزرعة بطريقة الزراعة العمودية. النباتات الموجودة في الـ100 متر هذه تُنتج ما يماثل دونمًا (1000 متر مربع) من الفراولة بالزراعة التقليدية”.

ويعكس اللجوء إلى الزراعة العمودية الضغط المتزايد على الأراضي في قطاع غزة الذي تتصاعد فيه أزمة ديموغرافية منذ سنوات، إذ من المتوقع أن يزيد تعداد سكانه بأكثر من الضعف خلال الـ30 عامًا المقبلة ليصل إلى 4.8 ملايين نسمة. وبالفعل بدأت الأراضي المتاحة تنفد من الآن.

وأضاف أبو رمضان “‏لجأنا إلى فكرة الزراعة المكثفة في الحمضيات بالإضافة للزراعة البينية. من فوائد الزراعة المكثفة ليس فقط أنها تعطي أضعاف الإنتاج، فمثلًا الزراعة العادية للحمضيات تعطيني تقريبًا 4 أطنان بالدونم الواحد، في حين أن الزراعة المكثفة قد تعطينا من 6 إلى 8 أطنان”.

وتزداد المنافسة على الملكيات العقارية الشحيحة في غزة مع ارتفاع الطلب على المساكن والأراضي الزراعية للمساعدة في إطعام السكان الذين يزيد عددهم يومًا بعد يوم.

وأوضح أبو رمضان “‏ولأن قطاع غزة هو الأعلى كثافة بالسكان في العالم، بالإضافة إلى التمدد العمراني الذي يعني تآكل الأراضي الزراعية، وكذلك المنطقة الحدودية التي تُمنع فيها الزراعة، أصبحت الرقعة الصالحة للزراعة صغيرة جدًّا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني “ابتكار هذه الوسائل واعتمادها وهذه الأنظمة الحديثة التي أصبحت الآن في قطاع غزة مطبقة عند الكثير من المزارعين الرياديين، لها فائدة عظمى في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وأهمية التحكم في كل مدخلات عملية الإنتاج، وفي الوقت نفسه مواجهة التمدد والزحف السكاني نحو الأراضي الزراعية”.

وأضاف أن الزراعة العمودية، التي تُنتج عوائد أعلى من مساحة أصغر، قد تصبح نموذجًا يكون القطاع رائدًا فيه.