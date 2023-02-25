بحضور رئيس الوزراء.. تدشين احتفالات اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 (فيديو)

شهد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، اليوم السبت، الإعلان الرسمي عن اختيار “الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023” من قبل المنظمة العربية للسياحة، في الحي الثقافي “كتارا”.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع يوم السياحة العربي الموافق 25 فبراير/شباط من كل عام.

كما شهد رئيس الوزراء القطري مراسم تسليم مفتاح عاصمة السياحة العربية إلى أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن المنظمة العربية للسياحة، بالإضافة إلى عروض تراثية قطرية وموسيقية وألعاب نارية.

وحضر الحفل مسؤولون قطريون وعرب وسفراء أجانب لدى الدوحة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ25 التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023.