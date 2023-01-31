رغم عدم إجادتها القراءة والكتابة.. مسنّة تتم حفظ القرآن الكريم بهذه الطريقة (فيديو)

أتمت آسية أحمد، التي يبلغ عمرها 66 عامًا، حفظ القرآن الكريم كاملًا، بالرغم من عدم إجادتها للقراءة والكتابة.

وحفظت المرأة اليمنية القرآن من خلال الاستماع والتلقين فقط، وقالت “كنت أسمع القرآن في الإذاعة والتلفاز ومن الهاتف، قلبي كان معلقًا بالقرآن”.

وأضافت “دفعتني عزيمتي للحفظ، كانت عزيمتي هي أنني أشتهي أن أحفظ القرآن الكريم كاملًا”.

رغم عدم إجادتها الكتابة أو القراءة .. سيدة يمنية تتم حفظ #القرآن_الكريم بهذه الطريقة 🇾🇪 👇#المصحف_الشريف #اليمن pic.twitter.com/jFY2MhvyNu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2023

وقال ابنها “في أوقات كنت أدخل عليها الساعة 3 بعد منتصف الليل، فأجدها تصلي وتبكي، وأشعر بحزن عليها وأسألها لماذا تبكين يا أمي؟ تقول أدعو الله أن يعينني وييسر لي حفظ القرآن الكريم”.

وانتظمت آسية في حفظ القرآن منذ 2018، وقالت معلمتها “تلقين الطالبة الأمية كان صعبًا جدًّا، لأنها لا تملك أي خلفية عن القراءة والكتابة، لذلك وجدنا صعوبة في التحفيظ”، وهو ما يدل على الإصرار الكبير لآسية أحمد على حفظ القرآن.