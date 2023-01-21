شاب يمني يصنع سيارة صغيرة ويتجول بها في شوارع مأرب (فيديو)

جابت سيارة غريبة شوارع محافظة الجوف، من اختراع شاب يمني قرر تحدي الواقع.

وأعلن عبد القادر عيضة الصديعي، من مواليد محافظة مأرب والطالب في ثانوية الميثاق، تحقيق حلمه في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

واخترع الشاب السيارة بمواصفات خاصة، وأطلق على الماركة اسم (الصديعي).

صمّم الصديعي السيارة بمقعد للسائق ومقعدين آخرين، وفيها مصابيح للإضاءة.

وكتب الصديعي على حسابه في فيسبوك “أُعلن رسميا عن خروج مُنتجي إلى حيز الوجود، لن أقول شيئا عن مواصفاتها وطابعها الهندسي، وبالأصح إن ما وصلكم عنها مسبقا كاف”.

واستطرد “لكنني أنوه عن تطورها في الأيام والأشهر القادمة، والسنوات القادمة لن تكون الأخيرة بإذن الله، بناءً على الوضع الاقتصادي مستقبلا”.

واحتفى أبناء المحافظة بهذا الإنجاز، وطالبوا بمساندة طموحات الشباب.