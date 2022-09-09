كائنات “زومبي” تشجع سكان جاكرتا على استخدام القطار (فيديو)

استعانت الشركة المشغلة لقطار المترو المعلّق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا المعروفة بالاختناقات المرورية الضخمة، بشخصيات الموتى الأحياء (الزومبي) لحضّ السكان على استخدام وسائل النقل العام بدلًا من سياراتهم الخاصة.

وحوّلت الشركة قطارًا ومحطة إلى ما يشبه مشاهد نهاية العالم، ودعت الركاب لخوض التجربة.

وأطلقت الشركة في أغسطس/آب الماضي فعاليات للترويج لخدمة السكك الحديدية التي لا تزال جديدة وتشجيع السكان المحليين على الاستفادة منها.

وفي هذا المكان غير المعتاد، يظهر ممثلون بملابس ممزقة ويلتفون على أنفسهم لإثارة انتباه الركاب، ويظهر أحد هؤلاء بمظهر مخيف بشكل خاص، إذ يضع كرات بيضاء بدل بؤبؤ العين.

وتتقدم كائنات “الزومبي” نحو الركاب الذين يفرون عبر الأنفاق المظلمة للمحطة، قبل أن يتمكنوا من ركوب القطار.



وعلى الشاشة في عربة القطار، يدعي مذيع تلفزيوني مفترض بأن وباء فيروس “باندورا” ينتشر عبر المدينة ويحوّل السكان إلى أموات أحياء.

ويقاتل جنود مسلحون ببنادق مزيفة ضد “الزومبي”، في محاولة لمرافقة الركاب وحمايتهم، لكنّ أجساد جامدة تستيقظ فجأة لتترقب الحاضرين وتُرعب الجمهور.

وفي المحطة، لافتة تحذير كُتب عليها “خطر.. احذروا الزومبي”، وسط وميض أضواء حمراء كعلامة تنبيه.

وهذا النشاط الترفيهي المسمى “Train to the Apocalypse” “القطار إلى نهاية العالم”، مستوحى من “لاست تراين تو بوسان”، وهو فيلم رعب كوري جنوبي طُرح في عام 2016 وحقق نجاحًا كبيرًا.

ومع سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة، غالباً ما تعاني جاكرتا الشلل بسبب الاختناقات المرورية.