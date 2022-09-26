“نسك”.. السعودية تطلق منصة لتيسير قدوم المعتمرين
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم، المنصة الحكومية الموحدة “نسك” (nusuk.sa) لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت الوزارة في بيان إن هدف المنصة هو تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنصة تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
إطلاق منصّة "نسك" لتسهيل قدوم المعتمرين #إلى_مكة، من كافة أنحاء العالم 🌎🕋https://t.co/EC724iUS6K#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/U3vvTPGvVs
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 26, 2022
وتنطلق منصة نسك بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وتمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيًّا.
وتتضمن أيضًا مجموعة أخرى من الخدمات التي ستقدم لاحقًا منها الخرائط التفاعلية والتقويم المخصص للعروض والأنشطة والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًّا على المعتمرين والزوار.
وستستمر منصة (مقام) في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى المنصة الجديدة نسك في مرحلة لاحقة.
#وزارة_الحج_والعمرة تطلق المنصة الإلكترونية الموحّدة "نسك" لتيسير إجراءات قاصدي الحرمين الشريفين.https://t.co/R1STja48XK#واس_عام pic.twitter.com/0jt9o9ydau
— واس العام (@SPAregions) September 26, 2022
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن توفيق بن فوزان الربيعة، قوله إن منصة نُسك تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير الإجراءات وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.