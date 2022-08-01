إنقاذ شاب جرفته السيول في سلطنة عمان (فيديو)

أظهر تسجيل مصور لحظة مداهمة سيول عارمة مجموعة من الشبان كانوا يسبحون في منطقة وادي الحوقين بسلطنة عمان.

وبينما كان الشبان يسبحون بشكل طبيعي جاءت السيول وغمرت المكان بشكل مفاجئ، مما دعاهم إلى الخروج بسرعة.

وهرول الشبان فزعين، بينما سقط أحدهم في الماء لينقذه من كان موجودًا.

ويُظهر الفيديو بعض الناس وهم يمسكون بالشاب الذي سقط في المياه واستطاعوا إنقاذه.

وشهدت مناطق شمالي سلطنة عمان هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، متأثرة بالحالة الجوية.