استمرار جهود السيطرة على حرائق الغابات الضخمة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال (فيديو)

واصلت دول في أوربا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمِّرة، الأحد، نتيجة موجة حرّ من المتوقع أن تستمر إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وقد تحطّم أرقامًا قياسية لدرجات الحرارة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في فرنسا وبريطانيا.

وهذه ثاني موجة حر تشهدها أوربا في شهر. ويعدّ تكاثر هذه الظواهر نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي وفقًا للعلماء، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، من حيث شدّتها ومدّتها وتكرارها.

في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، اجتاحت نيران آلاف الهكتارات، وأجبرت آلافًا من السكان والسياح على الفرار من أماكن إقامتهم، وقتلت العديد من عناصر خدمات الإطفاء الأسبوع الماضي.

ففي جنوب غرب فرنسا، لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء للتصدي للحرائق، خصوصًا في غيروند حيث غطّى الدخان حوالي 11 ألف هكتار من الغابات، منذ الثلاثاء، في سياق موجة حر مع توقع بلوغ مستويات 40 درجة مئوية، الأحد، وفقًا للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت، الأحد، 15 منطقة في غرب البلاد في أعلى درجة تأهب.

وحذّرت المؤسسة العامة للأرصاد الجوية من أنّ “الحرارة تتزايد بينما تنتشر موجة الحر في مختلف أنحاء البلاد”.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة في #فرنسا.. رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق امتدت على مساحة 11 ألف هكتار في مقاطعة #جيروند pic.twitter.com/nCFSSVhWUH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2022

وتوقّعت الأرصاد الجوية الفرنسية أن يكون، الاثنين “الأكثر حرًّا” في تاريخ فرنسا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة في مناطق عدة بينها بريتاني ونورماندي باس وأكيتان وغرب أوكسيتاني.

وفي المجموع، اضطُرّ أكثر من 14 ألفًا من المقيمين والمصطافين إلى حزم حقائبهم بشكل عاجل، منذ الثلاثاء الماضي.

43.4 درجة مئوية في إسبانيا

في إسبانيا، لا يزال 20 حريقًا مستعرًا في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الجنوب إلى أقصى الشمال الغربي في غاليسيا، حيث دمّرت الحرائق حوالي 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

وسُمح لـ300 شخص من أصل 3 آلاف بالعودة إلى منازلهم الأحد، بعدما تمّ إجلاؤهم بشكل وقائي بالقرب من ملقة في أقصى الجنوب.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.. رجال الإطفاء في #إسبانيا يكافحون لإخماد 12 حريقا "هائلا" أتى على 4600 هكتار في منطقة #غاليسيا pic.twitter.com/jBsayRc91b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2022

هدوء في البرتغال

في المقابل، شهدت البرتغال هدوءًا صباح الأحد على جبهة مواجهة النيران. وللمرة الأولى منذ الثامن من يوليو/تموز الجاري، لم تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وظلت بؤرة واحدة نشطة بالقرب من بلدة تشافيس في أقصى شمال البلاد، فيما تمّت “السيطرة عمليًا” على أكثر من 90% من محيطها، وفقًا للحماية المدنية البرتغالية.

تنبيه أحمر

في المملكة المتحدة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه “أحمر” من الحرارة الشديدة، محذّرة من “خطر على الحياة”، وقال مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوبي إنجلترا قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى، الاثنين أو الثلاثاء.

ووُجّهت اتّهامات، الأحد، إلى الحكومة البريطانية بأنها لم تتعامل بجدية مع موجة الحر التي تقارب حال الطوارئ، مع تحذير أرصاد مناخية من خطر يتهدد الأرواح.

هولندا وكندا

وفي هولندا، أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة، الأحد، عن خطة وطنية لمكافحة الحر وأصدر تحذيرًا من ضباب دخاني في كل أنحاء البلاد ابتداءً من اليوم، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية جنوبي البلاد، و38 درجة، الثلاثاء، في أنحاء معيّنة.

وتضرّر غرب كندا أيضًا بفعل حريق مدمّر اشتعل منذ، الخميس الماضي، في منطقة ليتون والتي كانت قد دمّرت العام الماضي بفعل موجة حر تاريخية وحرائق مدمّرة. وأتى الحريق على 1500 هكتار من الغابات والأشجار كما التهم العديد من المنازل وأدّى إلى عمليات إخلاء.