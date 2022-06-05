ميسون العراقية.. تصلح سيارات النساء “فقط” وتسعى لتعليمهن الميكانيكا (فيديو)

عقب إنهائها دراستها الجامعية لم تجد الشابة العراقية ميسون حسن فرصة عمل تناسب تخصصها في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، فقامت بفتح ورشة صغيرة لإصلاح السيارات مخصصة للنساء فقط.

أخذت مسيون هذه الحرفة عن والدها وأتقنتها منذ سنوات، ويرتاد ورشتها يوميًّا بمنطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد عدد من النساء لصيانة سياراتهن وإصلاحها، بينما تأمل هي توسيع مشروعها واجتذاب نساء أخريات لهذه المهنة التي يحتكرها الرجال.

وفي هذا الإطار تعمل ميسون على تنظيم دورات في ميكانيكا السيارات للنساء حتى يتمكنّ من الاعتماد على أنفسهن في إصلاح الأعطال البسيطة بسياراتهن الخاصة.

تقول “تعلمت تصليح محركات السيارات اليابانية أولًا من والدي منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري، ثم تدربت في بعض الورش الحكومية، وسرعان ما أصبحت أجيد تصليح السيارات الأمريكية ثم الألمانية”.

وأضافت “جاءتني فرصة دخول دورة تدريبية في تصليح السيارات الكورية من وزارة العمل، وأصبح عندي طموح أن أفتح ورشة لتصليح سيارات النساء، وخاصة بعد أن أخفقت في الحصول على عمل بشهادتي”.

وتابعت “قبل ثلاث سنوات وبعد وفاة والدي، قررت افتتاح ورشتي المتواضعة المخصصة للنساء فقط، فهناك الكثير من النساء اللاتي يمتلكن السيارات ويفضلن التعامل مع المرأة في هذه الأمور”.

وأردفت “أتعرض للتنمر في مجال عملي، وقال لي البعض: مالك ومال أعمال الرجال، وسمعت ذلك من أقرب الناس لي، ولكنني لا أهتم لذلك، وأمنيتي أن تصبح لدي ورشة أكبر أطور بها العمل وأعطي فيها دورات للنساء”.