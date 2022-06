العثور على “الطفلة هولي” بعد 41 عاما من فقدانها في أمريكا.. ما القصة؟ (فيديو)

أعلنت سلطات ولاية تكساس، أمس الخميس، العثور على امرأة أمريكية على قيد الحياة، بعد أكثر من أربعة عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي ما زال يحيط بمقتل والديها.

وقال برنت ويبستر -مساعد المدعي العام في تكساس- خلال مؤتمر صحفي “حددنا مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاما وصحتها جيدة”.

وأضاف “نحن سعداء بذلك، لكن ما زالت لدينا جريمة يجب حلها”.

Due to the hard work done by my office’s newly formed Cold Case and Missing Persons Unit — Baby Holly, who has been missing for 40 years, has been located alive and well! https://t.co/ZL5Teunaht — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) June 9, 2022

وتعود الحادثة إلى يناير/كانون الثاني 1981، عندما عُثر على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة -على ما يبدو- في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس، ولم يُتعرف على هويتيهما لمدة أربعين عاما.

وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف لهوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي، وهي التي عُثر عليها.

وقال ويبستر إنها “علمت بهوية والديها البيولوجيين والتقت بأفراد من عائلتها البيولوجية لأول مرة، الثلاثاء الماضي”.

وأشار إلى أنها تُركت في كنيسة في ولاية أريزونا وكبرت في أسرة “لا شبهة حولها في التحقيق”.

Identifinders is happy to announce a resolution to the Holly Marie Clouse missing persons case. Many thanks to @stjbs for his article in the Houston Chronicle about the discovery:https://t.co/KWfKAF3Lee — Identifinders International, LLC (@Identifinders) June 9, 2022

وتبحث الشرطة عن “امرأتين تعرّفان نفسيهما على أنهما من أعضاء مجموعة دينية من الرحّل”، كانتا وضعتاها في هذه الكنيسة.

وكانت عائلة كلوز تلقت اتصالا، في ديسمبر/كانون الأول 1980 أو يناير 1981، من امرأة قدمت نفسها على أنها “الأخت سوزان”، وأكدت أن الزوجين انضما إلى طائفتها، وأرادا قطع العلاقات مع العالم الخارجي والتخلص من ممتلكاتهما المادية، وعرضت سوزان على والدي هارولد كلوز أخذ سيارتهما مقابل دفع مبلغ مالي.

واتصل والدا هارولد كلوز بالشرطة، وعند وصول امرأتين أو ثلاث بفستان أبيض مع المركبة، أوقفهنّ رجال الشرطة من دون العثور على أي محضر ضبط، وفق ويبستر الذي دعا العامة إلى “المساعدة” لكشف الملابسات.

وأبدت عائلة كلوز سعادتها بلم شملها مع هولي، وقالت عمتها شيريل كلوز في بيان “إنه لمن دواعي الارتياح حقًا أن نعرف أنها بخير وتحيا حياة طيبة”.