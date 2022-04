مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان بمكبرات الصوت

قررت سلطات مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان للصلاة عبر مكبرات الصوت من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء، على مدار السنة، بدءًا من شهر رمضان الجاري.

ووافق مجلس المدينة على القرار الذي يمكّن المساجد من بث أذان 3 صلوات (الظهر والعصر والمغرب) بشرط ألا يتجاوز الصوت حدًّا معينًا.

وأفاد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني بأن قرار المجلس قال “المسلمون جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي لأكثر من 400 عام، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

وأضاف القرار “عقيدتهم الإسلامية مُرحَّب بها”.

وذكر أنه “يمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

وقال جمال عثمان -المستشار في مجلس المدينة- للموقع “نعتبر أجراس الكنائس أمرًا مفروغًا منه، والأذان للصلاة هو مساوٍ لها”.

وأضاف “الإسلام مساوٍ لأي دين آخر في مينيابوليس”، موضحًا أن “العدد المتزايد من السكان المسلمين، ومعظمهم من شرق أفريقيا، محظوظون اليوم لأن دينهم معترَف به مثل جميع الديانات الأخرى”.

ويأمل جمال عثمان أن تحذو كل مدن الولايات المتحدة حذو مينيابوليس، وتتبنى سياسات تعكس كل أديان المجتمع.

Today the council passed a resolution commemorating Ramadan. It was an honor to help carry it, and help share my faith with the city. ⁰

One of the notable things with this resolution was we acknowledged that the call to prayer was legal in Minneapolis. The Adhan is one of the pic.twitter.com/wJRloTIHfv

— Jamal Osman (@JamalOsmanMN) March 24, 2022