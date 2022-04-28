السعودية تعلق زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي عدة أيام بسبب الكثافة البشرية

أعلنت رئاسة شؤون المسجد النبوي، أمس الأربعاء، تعليق زيارة الروضة الشريفة عدة أيام حفاظا على سلامة الزوار إثر تزايد أعداد الوافدين إلى المسجد.

وقالت رئاسة المسجد النبوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنها قررت تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان (الخميس) وحتى 2 شوال 1443هـ (فلكيا الثلاثاء المقبل).

للكثافة البشرية المتوقعة ولسلامة المصلين وكالة شؤون المسجد النبوي توضح آلية الدخول للروضة الشريفة. #المسجد_النبوي #وكالة_شؤون_المسجد_النبوي pic.twitter.com/9YaXoGWVkE — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 27, 2022

ويأتي القرار بحسب المصدر، للكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر، كما يهدف إلى الحفاظ على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

وأعلنت رئاسة شؤون المسجد النبوي في بيان، في 23 أبريل/ نيسان الجاري، أن المسجد النبوي استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك (2 أبريل/ نيسان الجاري) 14 مليونا و772 ألفا و46 مصليا.

كما استقبل المسجد ذاته أكثر من 944 ألفا و355 زائرا ومصليا في الروضة الشريفة (المكان بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره).

وللمسجد النبوي 229 بابا داخليا وخارجيا و10 مآذن وهو ثاني أقدس دور عبادة بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة، والصلاة فيه وزيارة روضته لها ثواب كبير في الإسلام.

وتوافدت هذه الأعداد الكبيرة بعد أقل من 50 يوما من إعلان المملكة في 6 مارس/ آذار الماضي، الإيقاف الفوري لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد التي قيدت العامين الماضيين زيارة مسجد رسول الإسلام بالمدينة المنورة والصلاة فيه.