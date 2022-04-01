السبت أول أيام شهر رمضان المبارك في هذه الدول

أعلنت دول إسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وبذلك يكون اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت أول أيام رمضان.

ففي السعودية أعلن الديوان الملكي أن غدا السبت هو أول غرة شهر رمضان المبارك، كما أعلنت وزارة الأوقاف القطرية كذلك أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت مصر وليبيا والإمارات والبحرين والكويت أيضا أن يوم غد السبت هو أول أيام الشهر المعظم.

وفي العراق، أعلن الوقف السني ثبوت رؤية الهلال، وأن السبت أول أيام الشهر الكريم، وفقا لوكالة الأناضول.

وأعلن السودان واليمن ولبنان ثبوت رؤية هلال رمضان، وبذلك يكون غدا السبت أول أيام الشهر الكريم.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة له بقدوم شهر رمضان غدا السبت قائلا “أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والذي سنقوم لسحوره الأول هذه الليلة وسنصوم يومه الأول غدا بإذن الله”.

أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والذي سنقوم لسحوره الأول هذه الليلة وسنصوم يومه الأول غدا بإذن الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعم بركة رمضان الفضيل على البشرية جمعاء. pic.twitter.com/37t3lYq47P — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 1, 2022

بينما أعلنت سلطنة عمان أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون بعد غد الأحد هو أول أيام الشهر الكريم.

كما أعلن الأردن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وبذلك يكون الأحد أول أيام الشهر الفضيل في المملكة.

وينتظر أن تعلن معظم دول العالم الإسلامي خلال الساعات القادمة عن ثبوت أو عدم ثبوت رؤية الشهر الكريم.