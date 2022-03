“أصغر صحفية شُجاعة”.. الفلسطينية فاطمة شبير تحصد جائزة عالمية جديدة بصورة من غزة (شاهد)

فازت المصورة الصحفية الفلسطينية فاطمة شبير (25 عامًا) من قطاع غزة بجائزة الدورة الـ85 من مسابقة الصور الصحفية العالمية التي تنظمها منظمة التصوير الصحفي العالمية.

وفازت شبير من خلال منافسة 64 ألف صورة شارك فيها 400 مصور يمثلون 130 دولة، وحققت المركز الأول في الصورة الفردية عن قارة آسيا بصورتها التي حملت عنوان “أطفال فلسطينيون في غزة”.

The #WPPh2022 Contest regional winners have been announced! Tune into our YouTube at 13.00 CET to see the global jury speaking about each winner.

N'Goné Fall (@PanAfricanDKR), Simona Ghizzoni & Anna Lena Mehr–Contest director will be live in the chat: https://t.co/7reidatOLn pic.twitter.com/fn5ZSu39e1

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) March 24, 2022