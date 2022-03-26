“أصغر صحفية شُجاعة”.. الفلسطينية فاطمة شبير تحصد جائزة عالمية جديدة بصورة من غزة (شاهد)

فازت المصورة الصحفية الفلسطينية فاطمة شبير (25 عامًا) من قطاع غزة بجائزة الدورة الـ85 من مسابقة الصور الصحفية العالمية التي تنظمها منظمة التصوير الصحفي العالمية.

وفازت شبير من خلال منافسة 64 ألف صورة شارك فيها 400 مصور يمثلون 130 دولة، وحققت المركز الأول في الصورة الفردية عن قارة آسيا بصورتها التي حملت عنوان “أطفال فلسطينيون في غزة”.

The #WPPh2022 Contest regional winners have been announced! Tune into our YouTube at 13.00 CET to see the global jury speaking about each winner. N'Goné Fall (@PanAfricanDKR), Simona Ghizzoni & Anna Lena Mehr–Contest director will be live in the chat: https://t.co/7reidatOLn pic.twitter.com/fn5ZSu39e1 — World Press Photo (@WorldPressPhoto) March 24, 2022

وتقيم المنظمة المسابقة العالمية للصور الصحفية سنويًّا، وتحتفل بأفضل تصوير صحفي وتصوير وثائقي تم إنتاجه خلال العام الماضي، وأعلنت عن الفائزين في فئاتها الإقليمية، بما في ذلك إفريقيا وآسيا وأوربا.

وتم تحديد أفضل الصور من قبل هيئات تحكيم عالمية، مع تقسيم كل منطقة إلى أربع فئات: الفردي، والقصص، والمشاريع الطويلة الأجل، والصيغة المفتوحة.

I’m honored to be recognized as a regional winner in the World Press Photo contest!!#Asia, singles #WPPh2022 Congratulations also to all the winning colleagues 💫 pic.twitter.com/S1ZQNE6CUq — Fatima Shbair (@FatimaMshbair) March 24, 2022

يشار إلى أن منظمة التصوير الصحفي العالمية تنظم هذه المسابقة منذ عام 1955، وتتيح للمصورين الصحفيين عرض أعمالهم على جمهور عالمي.

ومقر المؤسسة هو العاصمة الهولندية أمستردام ولها فروع في عدة عواصم عالمية، وهي منظمة مستقلة غير ربحية.

Thrilled to announce that I won the OPC’s OLIVIER REBBOT AWARD for Best photographic news reporting from abroad in any medium. Proud to receive this honor, it's a remarkable day!!#OPCAwards83 @opcofamerica pic.twitter.com/ZMjp9tcksS — Fatima Shbair (@FatimaMshbair) March 19, 2022

أصغر صحفية شجاعة في العالم

ولقبت فاطمة بأصغر صحفية شجاعة في العالم، بعد فوزها بجائزة “الشجاعة أنيا نيدرينغهاوس” الألمانية في التصوير الصحفي من المؤسسة الدولية لإعلام المرأة (IWMF) في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، التي تُمنح للمصورات اللواتي يتقدمن الصفوف الأولى ويعرضن أنفسهن للخطر من أجل الحصول على الأخبار المصورة.

واستطاعت فاطمة وهي أصغر صحيفة تحصل على الجائزة، أن تلتقط صورا من غزة من أمام مبانٍ تحطّمت نوافذها وأبوابها بسبب القصف الذي تعرضت له المنطقة، وفق تقرير لشبكة (فويس أوف أمريكا).

We are thrilled to announce Palestinian photographer @FatimaMshbair as our 2021 #AnjasCourage Award winner! Her powerful portfolio, "11 Days of the Israeli-Palestinian Conflict," captures heartbreak and resilience from #GazaCity in May 2021. https://t.co/ClvAdznewy pic.twitter.com/zUgvBeTnx1 — International Women's Media Foundation (@IWMF) September 29, 2021

وركزت الصور التي التقطتها فاطمة -التي تعمل صحفية مستقلة- على العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/ أيار 2021، حيث استطاعت بطرق غير معتادة توثيق الحياة اليومية تحت القصف المستمر وبين الحطام في ظروف قاسية للغاية مما جذب انتباه لجنة التحكيم.

وجائزة أنيا نيدرينغهاوس سُمّيت باسم مصورة ألمانية كانت تعمل في وكالة أسوشيتد برس وقتلت عام 2014 أثناء عملها في أفغانستان. وشاركت فاطمة في الجائزة بقصة مصورة عكست واقع الحال والدمار الذي لحق بسكان غزة.

Palestinian Journalist @FatimaMshbair Receives @IWMF 2021 Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award https://t.co/tzrcvKsDun — AP Images (@AP_Images) February 23, 2022

وفازت فاطمة كذلك في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي بجائزة “ريمي أوشليك” الفرنسية التي يتم الإعلان عنها في كل عام لتكريم المصورين الشباب في العالم، وقد نالت هذه الجائزة في فرع أفضل تقرير سنوي مصور مختص في الصراع.

وعلى مدار عمر فاطمة -ربع قرن- عاش الفلسطينيون ظروفا قاسية للغاية فرضها واقع الاحتلال وحرمها هي وأقرانها من الاستمتاع بسنوات الطفولة بدءًا من انتفاضة الأقصى عام 2000 ومرورًا بحروب إسرائيل على غزة منذ عام 2008 وحتى منتصف العام الماضي، فتأثرت شخصيتها بالصراع وواجهت قيود الاحتلال وآلة الحرب بعدستها لتوثق الواقع المؤلم للقطاع المحاصر متحدية الخوف والقتل.

Palestinian protesters gather near the fence of the #Gaza Strip border with #Israel during a protest east of Khan Younis, southern Gaza Strip. 📸: Fatima Shbair pic.twitter.com/teGQfoA7FT — Getty Images News (@GettyImagesNews) August 25, 2021