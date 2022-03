“أوقفوا الحرب.. لا تصدقوا الدعاية إنهم يكذبون عليكم”.. صحفية في قناة رسمية روسية تقتحم الهواء بلافتة (فيديو)

اقتحمت موظفة في التلفزيون الحكومي الروسي نشرة الأخبار المسائية الرئيسية على الهواء مباشرة.

وقاطعت مارينا أوفسياننيكوفا نشرة الأخبار وهي تردد “لا للحرب أوقفوا الحرب”.

ورفعت المحررة في القناة الأولى لافتة أمام الكاميرا، كُتب عليها: “لا للحرب، لا تصدقوا البروباغندا، إنهم يكذبون عليكم”.

وحملت اللافتة باللغة الإنجليزية توقيعا يقول: “روس ضد الحرب”.

وقالت أوفسياننيكوفا التي ظهرت وهي تضع قلادة بألوان علمي أوكرانيا وروسيا: “للأسف، عملت مع القناة الأولى لعدة سنوات وعملت في دعاية الكرملين، أشعر بالخجل الشديد من ذلك”.

وتابعت: “أخجل من الكذب على شاشة التلفزيون، كنا صامتين في عام 2014، ولم نخرج للاحتجاج عندما سمم الكرملين زعيم المعارضة ألكسندر نافالني”.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

وزادت: “نحن فقط نراقب بصمت هذا النظام المعادي للإنسان، والآن ابتعد العالم كله عنا ولن تتمكن الأجيال العشرة القادمة من التخلص من عار هذه الحرب بين الأشقاء”.

وقالت الصحفية إن والدها أوكراني ووالدتها روسية، مضيفة أن “ما يحدث في أوكرانيا جريمة وروسيا هي المعتدية”.

وشددت: “مسؤولية هذا العدوان تقع على عاتق شخص واحد فقط: فلاديمير بوتين”، وحثت زملائها الروس على الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب من أجل إنهاء الصراع، قائلة “لا يمكنهم سجننا جميعًا”.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن منظمة حقوقية، أن السلطات اعتقلت الصحفية بعد وقت وجيز من احتجاجها وأنها محتجزة في مركز للشرطة في موسكو.

وقالت الصحيفة إنها قد تواجه عقوبة السجن بموجب التشريع الروسي الجديد الذي يجرم نشر ما يسمى بـ “الأخبار الكاذبة” عن الجيش الروسي، وأن عقوبتها يمكن أن تصل إلى 15 عامًا من السجن.

I express solidarity with this brave woman – the news editor Marina Ovsyannikova. The repression against free media in Russia follows the same path as in Belarus – the truth is banned. And for people, telling it costs jobs or even freedom. But they choose the truth anyway. https://t.co/pd4grY8JCS

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 14, 2022