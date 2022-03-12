والد طالب جزائري قُتل في أوكرانيا للجزيرة مباشر: لم نتمكن من إعادة جثمانه حتى الآن (فيديو)

قال والد الطالب الجزائري محمد عبدالمنعم الطالبي، الذي قتل برصاص الجيش الروسي في مدينة خاركيف الأوكرانية، إن ابنه كان يدرس هندسة الطيران في جامعة خاركيف منذ 2017 وتخرج منها قبل شهرين.

وأفاد الأب مولاي عبد الحفيظ الطالبي، في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، بأنه علم بالخبر من خلال أحد زملاء محمد، بعد ساعتين من وفاته.

وأكد أنه تواصل مع زملاء آخرين ومع سفارة الجزائر في كييف وتأكد الخبر بعد التواصل مع المسعفين الذين نقلوا الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث في خاركيف.

وقال عبد الحفيظ إن عملية نقل الجثمان متعثرة رغم الجهود التي تبذلها السلطات في الجزائر من خلال خلية حل الأزمة داخل البلاد والسفارة في بولندا والمسؤولين في كييف.

وكان آخر حديث بين الفقيد ووالده قبل 4 ساعات من وفاته، وأخبر الابن أباه أنه يخطط مع زملائه لمغادرة خاركيف صوب الحدود في اليوم الموالي، وتابع قائلا “تمكن أصدقاؤه بالفعل من مغادرة المدينة فيما استعجله الأجل فيها”.

مولاي عبد الحفيظ والد طالب جزائري قتل في أوكرانيا: تعذر علينا حتى الآن نقل الجثمان إلى #الجزائر رغم جهود السلطات pic.twitter.com/CStP0zQAnG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وعبّر الأب عن صدمة الأسرة بسماع خبر وفاة محمد، وقال إن ما يؤثر فيهم بشدة هو عدم تمكنهم منذ أيام من نقل الجثمان الموجود في خاركيف، أكثر المدن تأثرًا بالحرب الدائرة.

وأفاد مولاي عبد الحفيظ بأن سلطات بلاده بذلت جهدا لنقل جثمان ابنه إلا أنها لم تتمكن من ذلك بعد، موضحًا أن الأسرة كانت في البداية تجهل حتى مكانه ووصلت إليه بجهود حثيثة.

ويأمل الأب المكلوم في فتح ممرات آمنة من مدينة خاركيف لتمكن السلطات من نقل جثمان محمد.

وبينما غادرت أعداد من العرب مناطق الحرب في أوكرانيا لا يزال كثير منهم يعيشون تحت وطأة الحرب هناك.

وناشد أبناء الجاليات العربية سلطات بلادهم والمنظمات الدولية لإجلائهم وتوفير ممر آمن لهم، في حين يتعرضون للحصار والابتزاز والتمييز منذ بدء الحرب وحتى الآن.

وأكد عدد من الطلاب أن هناك أشخاصًا يستغلون أبناء الجالية العربية فيأخذون منهم مبالغ مالية مقابل إخراجهم