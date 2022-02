وداعًا ريان.. دفتر عزاء كبير وحزن يعم المنصات وصلاة الغائب عليه بالمسجد الأقصى (فيديو)

ساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي العربية والعالمية منذ ليل السبت، عقب إعلان نبأ وفاة الطفل ريان (5 سنوات) الذي قبع في بئر عميقة بقرية إغران في إقليم شفشاون شمالي المغرب لنحو 5 أيام.

وتصدّر اسم (ريان) وسائل التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، كما احتل الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا على غوغل، وتحولت المنصات والمواقع إلى دفتر عزاء كبير للطفل الفقيد الذي استطاع -وهو في غيابة الجب- توحيد قلوب العرب والمسلمين على مدار خمسة أيام تحت كلمة “الإنسانية” بعدما فرّقتهم منذ سنوات صراعات سياسية واقتصادية وأيديولوجية.

وعبّر ناشطون وإعلاميون ورجال الدين والسياسة ونجوم الكرة والفن في شتى بقاع الأرض، عن حزنهم لوفاة الطفل الذي حظي بتعاطف كبير وواكب العالم قصته ثانية بثانية منذ سقوطه في البئر السحيقة عصر الثلاثاء حتى عملية إنقاذه الصعبة التي شبهها البعض “بولادة قيصرية خرج منها الجنين ميتًا”.

ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الطفل ريان عبر تويتر، وكتب حساب الأزهر “بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية السبت على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه”.

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى #الأزهر_الشريف، الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه — الأزهر الشريف (@AlAzhar) February 5, 2022

ونعاه كذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على لسان أمينه العام الدكتور علي القره داغي، عبر تويتر قائلًا “رحم الله الطفل ريان تغيب عنا كلمات المواساة؛ ومع هذا ربط الله على قلب أمه وأبيه وأتقدم بالتعازي لعائلته والشعب المغربي”.

القلب مكلوم تعصف به دماء أطفال #أفغانستان و #كشمير و #مانيمار و #سوريا و #فلسطين و #العراق و #اليمن وكل بلد مستضعف.#اللهم ارحم موتانا وموتى كل مظلوم.. pic.twitter.com/N8Um9fEl0P — علماء المسلمين (@iumsonline) February 6, 2022

وقال حساب المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي “لقد أزعجنا جدًّا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالمًا، ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى، فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقامًا عليًّا”.

لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما، ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى، فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا.#الطفل_ريان pic.twitter.com/ZfhRMUIxhI — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 6, 2022

وكتب حساب السفارة القطرية في الرباط “تعازينا الحارة لوالدَي الطفل ريان ولأسرته وللشعب المغربي، رغم كل الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات المغربية”.

تعازينا الحارة لوالدي الطفل ريان ولأسرته وللشعب المغربي ، رغم من كل الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات المغربية#ریان pic.twitter.com/WXTMBY3OkZ — Qatar Embassy_Rabat (@QatarEmb_Rabat) February 5, 2022

ونقل حساب المركز الفلسطيني للإعلام صلاة الغائب، فجر اليوم الأحد، على روح الطفل ريان في المسجد الأقصى المبارك.

#شاهد..صلاة الغائب فجر اليوم على روح الطفل المغربي #ريان في المسجد #الأقصى المبارك تصوير: خالد المغربي pic.twitter.com/FV7dSV65i1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 6, 2022

وعبر صفحته على فيسبوك دوّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعربية والفرنسية “هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم”.

وقدّمت السفارة الأمريكية التعازي لأسرة ريان، وقالت على حسابها “تعازينا الحارة ومواساتنا لأسرة الطفل ريان و للمغاربة ولكل المتعاطفين عبر العالم، ارقد بسلام وأمان يا صغيري”.

تعازينا الحارة ومواساتنا لأسرة الطفل ريان و للمغاربة ولكل المتعاطفين عبر العالم. أُرقد بسلام وأمان يا صغيري. #ريان pic.twitter.com/An4kMWQMex — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) February 6, 2022

وقدّمت سفارة كندا في الرباط أحر التعازي لوالدَي الطفل ريان ولعائلته وللشعب المغربي.

L'Ambassade du Canada présente ses sincères condoléances à la famille de #Rayan et partage la douleur du peuple marocain. Repose en paix #Rayan. pic.twitter.com/FW7p2ZRGdQ — Canada au Maroc (@AmbCanMaroc) February 6, 2022

وعلّق الإمام عمر سليمان على صورة ريان بالقول “مفجع، أعزَّ الله ريان الصغير بالجنة، وجعل والديه يجدانه ينتظرهما على أبوابها”.

Heartbreaking. May Allah comfort little Rayan with paradise, and allow his parents to find him waiting at its gates for them. Ameen pic.twitter.com/0U68hHNrNs — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) February 5, 2022

ونشرت وكالة شهاب الفلسطينية رسمًا كاريكاتوريًّا لعلاء اللقطة، يصور ريان ملاكًا في السماء، استقبله محمد الدرة وإيلان من سوريا ودعياه للتعرف على باقي الأطفال من ليبيا واليمن وغيرهما.

وقدّم حساب نادي الهلال السعودي تعزية في الطفل ريان.

💙 May Allah grant #Rayan the highest place in paradise and eternal rest 🙏🏻 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2022

ودعا اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، أن يجعل الله ريان “طيرًا من طيور الجنة شفيعاً مجابًا لوالديه”. وتابع “اللهم عظّم به أجورهما وثقل به موازينهما، اللهم ارحم ريان وأنزل على أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين”.

اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة شفيعاً مجاباً لوالديه اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما.اللهم ارحم ريان وانزل على اهله الصبر والسلوان يارب العالمين ة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 5, 2022

وغرد اللاعب المصري أحمد حسن محجوب (كوكا) “ربنا يصبر أهل الطفل ريان طفل العرب ويرحمه، كانت أيام صعبة علي كل العرب مش المغرب بس، ربنا يجعلها آخر الأحزان ونفضل كعرب قلبنا على قلب بعض. رحمة الله عليك يا ريان يا ملاك”.

ربنا يصبر اهل الطفل #ريان_طفل_العرب و يرحمه، كانت ايام صعبه علي كل العرب مش المغرب بس ، ربنا يجعلها اخر الاحزان و نفضل كعرب قلبنا علي قلب بعض. رحمه الله عليك يا ريان يا ملاك 👼🏼 — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) February 6, 2022

وقالت النائبة في البرلمان الأوربي آسيتا كانكو “في بعض الأحيان لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف رعب الموقف.. قلوبنا معه ومع عائلته المنكوبة”.

Sometimes there are no words strong enough to describe the horror of a situation.💔Little #Rayan died so alone and so brutally. Our thoughts are with him and his devastated family. — Assita Kanko MEP (@Assita_Kanko) February 5, 2022

وعبّرت لاعبة كرة القدم السويدية هيدفيج ليندال عن حزنها متسائلة “لماذا على العالم كله أن يتألم؟! بغض النظر عن الدين أو المعتقد، لماذا يعاني بعض الناس مثل هذا؟”. وزادت في تغريدتها “المسكين الصغير ريان، أعتقد أنك وحدت العالم لكني تمنيت نتيجة أخرى”.

So, why in the whole world did he have to suffer?! Answer that, whatever power is out there. No matter religion or belief, why does some people have to suffer like this? Poor little #Rayan, I think you have united the world but I so wished for another outcome. 💔💔 https://t.co/uNHQKfaLYj — Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) February 5, 2022

وكتبت الممثلة والمغنية الكندية جيل هينيسي “أخبار مفجعة حقًّا لعائلته والعالم.. الكثير من التعازي والصلوات والراحة لوالديه”.

Truly heartbreaking news for his family & now the world…many condolences, prayers & comfort to his parents… #rip #Rayan #SaveRayan https://t.co/T4BxR9HodQ — Jill Hennessy (@JillHennessy) February 5, 2022

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة إن “ريان” مثل “إيلان”؛ سيبقى “أيقونة” وذكرى، مضيفا “للأطفال بهاء حضور لا يشبهه بهاء” وسأل “هل غاب محمد الدرة؟!”.

وزاد الزعاترة “عقد ونيّف على مقتل حمزة الخطيب في سوريا، لكن دمه لا زال يدمغ جباه القتلة، ويعرّي ضمائر شبيحتهم المعطوبة”.

قبل أن يختم تغريدته “لا جناة في حادثة ريان، لكنه جسّد أحلامنا وأوجاعنا، ثم تركنا ورحل إلى ربٍّ رحيم”.

لا جناة في حادثة "ريان"، لكنه جسّد أحلامنا وأوجاعنا، ثم تركنا ورحل إلى ربٍّ رحيم. pic.twitter.com/CQqRRLO9KH — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 6, 2022

وفي سلسلة تغريدات، كتب الناشط السعودي محمد المسحل “أراد الله سبحانه أن يذكّرنا بوحدتنا المفقودة، التي نحن بأمس الحاجة لها في عصر الأحلاف والاتحادات”.

وأضاف “أراد سبحانه أن يختبر صبر أم وأب، ويعزهما بعز من عنده ويرفع من شأنهما بولدهما، لأمر بينه سبحانه وبينهما، ويجعل أمة كامل تحبهم وتعرفهم وتدعو لهم، ليبقى ريان في قلوبنا وذاكرتنا للأبد”.

وأراد سبحانه أن يختبر صبر أمٍ وأب،ويعزهما بعزٍ من عنده ويرفع من شأنهما بولدهما، لأمر بينه سبحانه وبينهما،ويجعل أمة كامل تحبهم وتعرفهم وتدعو لهم،ليبقى #ريان_في_قلوبنا وذاكرتنا للأبد — ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) February 6, 2022

وأعلن الديوان الملكي المغربي، مساء السبت، وفاة ريان بعد بقائه عالقًا أكثر من 100 ساعة في البئر، وأخرجت فرق الإسعاف الطفل ميتًا.

وأفاد الديوان بأن الملك محمد السادس قدّم تعازيه لوالدَي الطفل ريان في اتصال هاتفي “بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته”، بعد إخراجه من طرف فرق الإسعاف من النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

وجرى إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، ودعوات “لا إله إلا الله.. ريان حبيب الله”، في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.

وسقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام البلاد بكاملها.

على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل #ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر (بلاغ للديوان الملكي) — 2M.ma (@2MInteractive) February 5, 2022

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثته في وقت متأخر من السبت، بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر والقيام بعملية معقدة لفتح نفق أفقي إليها.

وكان ريان قد أخرِج من البئر مصحوبًا بتكبير مئات الموجودين في محيط مكان سقوطه، ووصلت مروحية إلى المكان تمهيدًا لنقله إلى أحد المستشفيات، قبل دقائق من إعلان وفاته.

#الطفل_ريان في ذمة الله

الله يصبّر أهله، ويصبّر كل من انتظر هذه اللحظه من العالم أجمع .. طير من طيور الجنة بإذن الله 🤲🏼

أيقونة ستبقى فالذاكرة يا ريان 💔

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/YEXXl8objC — الغافري QQQ (@itsQQQ) February 5, 2022

وقبل إخراج ريان، تحركت سيارة إسعاف تجاه مدخل النفق، وكان والداه قد نزلا منها وتوجها إلى مدخل النفق ذاته.

وبعد جهد جهيد، تمكنت فرق الإنقاذ المغربية من إخراج ريان بعد أكثر من 100 ساعة قضاها في قعر البئر.

#الطفل_ريان

اللهم اجعله فرطاً لوالديه , وذخراً وسلفاً وأجراً , اللهم ثقل به موازينهما , وأعظم به أجورهما. pic.twitter.com/qwC5jWHZBr — BADR FAMILY (@Badr_Family) February 5, 2022

كم ريان ينتظر إنقاذه في هذا العالم

طيرٌ من الجنة #الطفل_ريان 💔 pic.twitter.com/YTNDq1qXjv — zeinab moghnieh (@z_fayezmoghnieh) February 5, 2022